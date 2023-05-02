「她罵妳愈狠，即是說她內心愈虛怯，愈缺乏安全感。」這是我幫她詮釋她母親對待她的激烈行為，背後所隱藏的意義。

我曾經協助不少迷惘的爸媽，詮釋他們孩子的負面行為，拆解孩子每句狠話背後的真正意思。

「嗚嗚嗚，我恨死你呀，你都不疼我。」如果孩子哭鬧時吐出這句話來，請不要以為孩子真的討厭你，其實他或她心裡是想爸媽能愛他們多一些。若女兒怒氣沖沖說：「媽妳偏心呀，你疼弟妹不疼我。」其實，她是想跟妳說：「媽，妳可不可以像疼弟妹那樣疼我？」

料不到，今天我會反過來協助二十一歲的女生，多了解她媽媽的心意。女生投訴母親對她從小管教嚴厲、經常打罵，即使她已屆成年，母親依舊對她呼喝，有時還會動手摑她，令她反感。

「走啦走啦！你們一個一個走啦，我不需要任何人呀。」母親經常會吼出這句話，讓女兒苦惱，既然母親要趕自己走，就乾脆走吧。有時女兒生氣時會反駁：「我寧願出去住劏房，都不想日日被妳精神虐待。」

我請女生靜心想想，母親是何時開始經常說要她走的呢？女生回神說：「應該是幾年前，爸爸搬走之後。」

自從爸媽離婚後，獨生女兒就是媽媽唯一的依靠，她就是害怕有天會失去她，所以，會吐出狠話來掩飾內心的恐懼，其實，她心裡是想說：「女兒呀，媽媽好需要妳，妳千萬不要離開我。」

我不敢肯定女生會否相信我的詮釋，但心裡卻為那位媽媽不值，她明明是愛女兒的，但卻不僅不懂表達，還隨時會把深愛的女兒罵走呢。