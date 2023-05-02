去年十月回上海，在風和日麗的一天，與好友一起邊散步邊聊天，聊到旅遊時不自覺地想到了旅行箱，說來也是有點奇怪，細數一下，發現自己的旅行箱，幾乎都是在香港 購買的。

最早的一只是在崇光百貨買的。那時在上海工作，公司年末長途遊安排香港的自由行，周五出發周日回，我背著雙肩包一大早趕去浦東機場 ，中午時分就順利到達香港，住在銅鑼灣的怡東酒店。那段時間正值崇光百貨年末大活動，看中一只28吋ELLE的旅行箱，於是買了回酒店。除了首飾，把新買的手提包和一大堆吃的東西裝進去滿滿一箱，擔心超重還勻一些放進雙肩包，那時候的購買欲真的是很旺盛。

後來有一回住沙田，香港的朋友帶我去看跑馬場，還在那裡吃了西式午餐，朋友因為與人合養的一匹馬生病過世沒多久，所以心情黯然，我免不了陪著傾聽許久。隔天去了「史努比開心世界」，玩好之後立刻去買旅行箱，那次是幫朋友帶的，記得是一只29吋的，中文叫美旅的旅行箱。

還有一次住九龍的香港8度海逸酒店，那個酒店大堂傾斜的設計太特別了，所以印象滿深的。去香港的次數多了，對托運行李的規則也熟悉，是限重二十公斤而不限件數的規定，所以那次買了兩只新秀麗旅行箱，自己一只、幫好朋友帶一只。

初時是因為自己需要而購買，後來往返的次數多，每次總是輕裝而去、買好旅行箱滿載而歸，成了習慣。有幾次住機場附近的香港天際萬豪酒店，酒店距離東薈城的Outlet近，購物餐飲應有盡有。有一次朋友要我幫忙找一款運動鞋，因款式太新沒買到，28吋的旅行箱卻妥妥地又買了帶回上海。

到了二○一七年去德國出差，看到百年歷史的老牌RIMOWA旅行箱，滾輪、手柄、鉚釘，每一個細微之處都是那麼的精益求精，抵制不住經典的德國製造，於是在法蘭克福買了一大一小兩只，大的那只還是堪稱黑科技的RIMOWA電子標籤eTag旅行箱。這是僅有的一次不在香港買的例外。

二○一八年去香港工作後，周末有充足的時間經常沿著軒尼詩道閒逛到銅鑼灣，有一次彎去旁邊的駱克道上行走，看到一家美旅的專賣店，忍不住又進店看，還拍照片發給朋友，挑選了兩只旅行箱，那年又是一次滿載而回，去上海過春節……

十月的天氣秋高氣爽，心情也是格外的好，那天的散步中，我把那麼多年買旅行箱的事情，如數家珍，喋喋不休地說，時而也是頗有感觸，疫情前的那十幾年間，買過那麼多旅行箱、也去過很多地方，那些旅行箱就像朋友一樣，陪伴在身邊，它們的輪子隨著我的腳步而滾動。

旅行箱，是出門在外時必不可少的物品，它承載著一路所需的全部衣物用品，伴隨我們飛過廣闊天空、駛過山川大地，看一路風景。而旅行，能讓我們面對一片真實的世界，看到樸素、真實的自己。

帶著兩只旅行箱，年初我飛回舊金山 。旅途中一度顛簸得厲害，令我想起那首「山丘」，我們「不知疲倦地翻越每一個山丘」，而人生往往是「越過山丘，才發現無人等候」。

當再次走在舊金山機場、走向行李提領區時，我知道我的旅行箱在不遠地方等著我。