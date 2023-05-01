有幸進入紅磡體育館欣賞「許冠傑此時此處演唱會」尾場，雖然已經唱了6場，又已經70多歲，但阿Sam施展渾身解數，配合精采的舞蹈和鮮豔的服飾，為觀眾帶來超越視聽感官的演唱會。又彈又唱又跳，小提琴、鋼琴、口琴、吉他、鼓，十八般琴技樣樣皆精，還不時走到台邊與樂迷握手合影，足足4個小時完全沒有冷場，整晚掌聲歡呼聲不絕，大家合唱獨唱配合，熱爆紅館。

他的每一首歌曲、每一句說話都帶動全場觀眾，為大家帶來無限回憶，阿Sam的體魄和對生命、對音樂、對香港 的熱愛，為全場觀眾帶來正能量，鼓勵大家勇敢面對目前的挑戰，這就是香港精神，永不言敗、勇往直前的精神！

主辦單位「健康．旦」精心炮製，在最後一場透過傳送科技，向全球50個城市同步輸出高清畫質的演唱會，讓世界各地歌迷可以一齊欣賞，與紅館的1萬2000名觀眾心連心大合唱。

很久沒有看過如此觸動人心的演唱會，阿Sam的歌曲有浪漫抒情的一面，有更多反映時弊和打工仔心聲的歌曲，即使經過30年依然覺得貼合現在的情況。我會永遠記得「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，能夠參與這次演唱會，就是一種幸福。