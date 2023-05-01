星光大道上挺拔醒目的香港電影金像獎女神銅像。（圖：作者張達聰提供）

維多利亞港絕對是香港 攝魂美景的集大成之地，而這浩瀚港灣內，還有個精巧的主題景觀不容錯過，那就是九龍半島最南端的星光大道 。

漫步在尖沙咀海濱這條約400多米長的臨海大道上，不僅能觀賞到維港的恢弘氣勢，還能看到歷年來為香港電影業做出傑出貢獻的演藝人員的匾牌和手印，既為他們的輝煌成就讚嘆，也可滿足凡人的追星願望。

我們夫婦於2020年初訪港，正逢這個創建於21世紀初、並耗時數年整頓修繕的觀光熱點於2019年重開不久，有幸得見以全新面目呈現的星光大道。我們那天先去了香港島北岸的紫荊廣場見證百年回歸儀式場地，然後乘坐擺渡船來到九龍尖東地段，正好與紫荊廣場隔灣遙遙相望。

走入星光大道，你必能看到那座挺拔醒目的電影金像獎女神銅像，一個身材曼妙的女郎，以左手托舉閃亮明珠，秀麗的臉龐朝向藍天，凝望蒼穹，她秀髮飄逸，裙裾擺動，身上則包裹一長串電影膠片，象徵香港電影業蒸蒸日上景象。

我喜歡星光大道朝陸岸一邊綻開絢麗花卉的大型花壇，其上方拔地而起的龍骨狀遮蔭涼棚則顯舒展優美，彷彿翩翩起舞的大蝴蝶，又像為行人貼心張開的特大陽傘。大道面海一邊除有供遊人憩息的石桌和石凳外，更有製作精細的扶手欄杆。正是這綿延伸展的欄杆之上，人們每走幾步，就能看到一位功勳卓著電影明星的匾牌和他留下的手印，使大明星光環能在海灣邊時時生輝。

璀璨群星中，李小龍無疑是首屈一指的金牌主，星光大道專為他設立了一座雙手舞動、身體後傾、隨時準備起腳踢腿的武打銅像；而另一個享有單獨銅像的，是具有「香港女兒」美譽的梅艷芳。

身為神奇的武星，李小龍不只在香港，在美國甚至全世界都有鐵粉無數，可惜英年早逝，好在華人影壇中武星後繼有人，諸如成龍和李連杰等，也都在星光大道上留有珍貴手印。

星光大道的出籠顯有模仿好萊塢名勝的端倪，但一個突出異處是，好萊塢明星標記和手印均鑲嵌地面，而香港則把它們移植到海邊欄杆上。其實香港最初也都安在地面，修整時得改，應有其理，因國人覺得把名號留存地面由人踩踏似嫌古怪，甚有不妥，置於欄杆之上當更合東方人思維，任你把欄杆拍遍也無妨，只要敬意尚存。

其實凡人都愛看電影，如京、滬能設置類似星光大道，相信民眾會舉雙手接受。記得上海南京路上的大光明電影院 大廳兩壁曾懸掛趙丹、白楊和王丹鳳等大牌明星巨幅照片，我小時曾有親見，問題是，文藝如果唯政治是瞻，讓人不免擔憂，即使有了星光大道，又怎能擔保星光閃爍的耀眼奪目？