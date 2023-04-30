電影 《梵蒂岡驅魔士》（The Pope's Exorcist）吸引我欣賞的原因有三：片種、真人真事和主角人選。

《梵》的片種標示為超自然、恐怖和驚慄，這個組合設計，正合乎我的口味呢！本人正是那種又驚又要看的類型，來啦！來啦！快來嚇我啦！不過，不得不承認我們現今當觀眾的，老早已被寵壞了，感官也變得麻木了，我就是要親自來驗證，《教》片有多驚嚇。

此外，我對真人真事改編的電影是特別情有獨鍾的。甚麼？現實生活當真有神父擔任驅魔人任務的嗎？還以為一直以來都是電影的炒作而已，原來九○年代有個神父創立驅魔人國際協會名為「International Association of Exorcists」呢。

《梵》電影中描述的驅魔人神父—加比艾爾阿摩特（Gabriele Amorth）神父，亦真有其人，他於一九二五年出生於義大利 北部的摩德納，二○一六年去世，享年九十一歲。

他生前從事驅魔工作三十六年，曾主持超過十六萬宗驅魔儀式，為梵蒂岡指派的首席驅魔人。

不過根據阿摩特神父指出，其實有百分之九十八的當事人，都是涉及精神問題或情緒病，最終由他轉介至醫護專業人士跟進，但餘下的百分之二又如何？都有超過三千多宗，事主是被邪靈騷擾？是鬼上身？也許《梵》片的故事靈感，正是源自這類真人真事吧。

老實說，若《梵》片的男主角並非金像影帝羅素克洛（Russell Crowe）的話，也許我未必會如斯雀躍。我對他印象最深刻的，並非他的獲獎電影《神鬼戰士》（Gladiator），而是《美麗境界》（A Beautiful Mind），那位患精神病學者的角色，他演得絲絲入扣。今回演一位夠膽量和勇氣的驅魔神父，羅素是駕輕就熟的，他那發了福的五十九歲身軀，反而為這角色增添了說服力呢。

至於《梵》是否夠驚嚇，那是見仁見智吧，片長大概一個半小時，時間倒是很快便溜走了。