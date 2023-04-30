潮流講「慢活」，這是相對於「快」活而言，生活的節奏太快，會錯過世間許多美好的事物。而且除了「快活」，更常見還有「快樂」。究竟「快樂」是否以「快」為樂？如果「快」是快慢的快，那麼是否又有「慢樂」?

已故大才子錢鍾書曾有《論快樂》一文，收入他的第一本散文集《寫在人生邊上》。由於錢氏學富五車，從法語的「喜樂」（bonheur）一詞是「好」和「鐘點」兩字拼成，說明好事多磨只是個把鐘頭的玩意說起，跟著他便提及所羅門王；詩人馬拉梅（Mallarme）；還有苦中作樂，不以病為憂的蘇東坡；毛稚黃；加上西方的諾凡利斯（Novalis）建立生病的達觀哲學；比利 時詩人羅登巴煦（Redenbacher）專詠病味的詩，以及德國 詩人白洛柯（B.H.Brockes）的生病感覺。短短篇幅已見錢氏博通古今中西。

錢氏寫的「快樂」，畢竟與速度無關。但他談及生病之樂，令人想起披頭四的靈魂人物約翰･藍儂有句名言：「人，如果沒有時間去慢活，那麼他會有充分的時間來生病！」是否人要慢活，才能有慢樂？人人營營役役，為求溫飽，渾渾噩噩做人，也許只有生病才有時間去思考人生的意義。

例如飲酒自放的蘇軾，是痔瘡的長期病患者，完全不拘在書信文章中寫患痔之事：「某舊苦痔疾，蓋二十一年矣」，發作的時候百藥不效，誇張得「呻吟幾百日」，痛楚無聊兩月亦難以承受，令他不能專心閱讀和創作：「看書筆硯之類，殆皆廢也。」

但蘇軾可以化解病苦，竟然用痔瘡作為罵人的詞彙，譬如嘲弄漢朝大將衛青：「漢武帝無道，無足觀者，惟踞廁見衛青，不冠不見汲長孺，為可佳耳。若青奴才，雅宜舐痔，踞廁見之，正其宜也。」