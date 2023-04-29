拜謁天壇大佛→文若多 刪這篇

今年元月十五日，我從洛杉磯飛抵香港 ，去看望被疫情 禁足三年又痛失愛子的二姊。推開二姊的家門，經歷天災人禍劫後餘生的姊弟「執手相看淚眼，竟無語凝噎」。

良久，命途多舛的二姊突然打開話匣子，喋喋不休訴說我們從小到大的點滴：有我少不更事惹怒姊姊的頑皮，有我跋山涉水爬上天堂界的窮鄉僻壤、看望上山下鄉姊姊的溫馨，有我們心繫老家的濃郁鄉情……。

當時年關在即，我看到街坊四鄰開始步履匆匆地置辦年貨，疫情的陰霾也在冬日的陽光下逐漸消失。令我欣喜的是，二姊不但帶我去觀賞重開的將軍澳花市，還主動提出遠足去拜謁天壇大佛。

天壇大佛坐落在香港大嶼山木魚峰頂，是當今世界上最大露天青銅坐像。佛像身高23米、重250噸。重5噸的佛面，在澆注時加入約2000克黃金，更添光彩。

大年初一，天公作美，萬里無雲。姊姊蝸居三年幸未染疫，我們小心翼翼戴上口罩，乘地鐵從寶琳站出發，經中環轉車終於抵達東涌地鐵站 。

緊隨摩肩接踵的人流去纜車站，沿途車水馬龍，熱鬧情景彷如回到疫前。讓我們大跌眼鏡的是竟要排隊搖號購票，我們拿到102號等候一個半小時，終於登上了電纜車。

纜車一下子凌空飛起來，眨眼間我們已經在半空中，從透明的玻璃窗往外看，腳下是一座座青山，山上的灌木蒼翠欲滴，綿延起伏；一大片淡藍的海水圍繞著停滿飛機的香港國際機場，遠方依稀可見大海掀起了一大片浪花，拍打著白色的港珠澳大橋 。

這一條朝聖路，海邊的天空特有的潔白雲朵懸在山頭、浮出海面，如蓮花朵朵。纜車在海面緩緩上升，一路行經蒼莽群山後，驚見山巔上的大佛和緩地、靜穆地、逐漸出現在我們的眼簾。

大佛造型莊重慈祥，雙耳垂肩，坐南朝北，右手齊胸屈舉，五根手指平伸，示「無畏印」，代表拔除痛苦；左手下垂腳上，反掌向外，指端微微向下，稱「與願印」，顯示佛祖救拔眾生的心願。面對莊嚴大美的大佛，我什麼都來不及想，只是眼睛一潮，眼淚就奪眶而出……。

我們下了纜車，來到了昂坪市集，山上更加熱鬧非凡，遊客、信徒熙熙壤壤。我們沿著石徑穿越人海，來到了木魚峰腳下，抬頭仰望，釋迦牟尼大佛居高臨下，面容慈祥，神態莊重，彷彿在為炎黃子孫默默祈福。

姊姊是虔誠的佛教徒，只見她口中念念有詞，面對大佛頂禮膜拜，我站在大佛面前，百感交集，我們已經在晦暗中行走太久。然而，我們生在一個被造物之神眷顧的時代，終於，我們得沐浴光明，一如大佛的佛光，會普照苦海中泅渡的眾生，我雙手合十，向大佛致敬。

接下來，我們路經一個由38條木柱組成的大型戶外木刻群的心經簡林後，到達素有南天佛國之稱的百年古剎寶蓮禪寺。這裡香火旺盛，許多遊人都在燒香祈福。我們參入其中，燒香拜佛，並奉上香油錢，祈禱新的一年瘟疫絕跡、世界太平、全家平安健康。

天色漸晚，我們走出寶蓮禪寺，回頭遙望天壇大佛，彷彿飄游在青山薄霧裡．已是「人約黃昏後」，一顆「鹹蛋黃」的夕陽躲在山丘之間 ，一陣橙黃色的光芒照射在天壇大佛和林叢間，此時的天壇大佛如同鍍了一層聖光般，是那麼的莊嚴神聖，而天壇大佛和翠綠禪境互相輝映，又是那麼祥和平靜，令人嘆為觀止。

這次昂坪登山拜佛洗滌心靈的旅程，使我和姊姊身心舒暢，不但欣賞了大自然的雄偉壯麗，驅散了積聚的鬱悶心情，「而今邁步從頭越」，對美好的將來充滿嚮往。