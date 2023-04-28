記得曾經看過一個個案是這樣的：有對年輕夫婦育有一名三歲兒子，孩子智力正常，但情緒經常失控，令爸媽大傷腦筋。

兒子的睡眠模式特別差，半夜經常會哭鬧，嚷著要跟爸媽同睡。讓他熟睡了，把他輕輕抱回房間嘛，不出一會他又哭叫了，有時一晚會來回發生數次，爸媽都累極了。也許是睡眠質素差，小孩早晨總是賴床不肯起來，日間都會鬧彆扭不停吵鬧，爸媽苦無對策，最終決定求助。

這個孩子是患有過度活躍症嗎？是自閉嗎？

心理學家團隊經一番跟進調查後，揪出的答案竟然是出人意表的。他們在小孩的房間裝上閉路電視，發現每晚當小孩熟睡時，家貓都會跳上床不斷騷擾他，小孩給弄醒了，嚎啕大哭，媽媽趕來時，頑皮貓咪早已逃之夭夭了。

原來是貓咪幹的好事！自從事件妥善處理後，三歲男童半夜再沒有哭鬧，睡眠質素回復正常後，小孩日間情緒也穩定了，甚少鬧脾氣，是個可愛乖寶寶呢！

我若有所思，雷同的事件，曾發生在本人身上。

有次朋友邀請我到他們倫敦近郊的大宅度周末，我被安排下榻一間寬敞舒適的房間。午夜過後，我的睡意正濃，意識模糊之間，我感覺有東西在拉扯我的腳，我被嚇醒、全身冒汗，難道我是被鬼扯腳嗎？

我深呼吸，大膽把被揭開，發現有隻黑貓對準我張牙舞爪，牠是意圖趕走我這個入侵者吧？

第二晚，我聰明了，臨睡之前把門緊緊關上，頑皮貓咪休想再來打擾我。凌晨4時左右，房門突然傳來砰砰巨響。砰！房間竟被打開，黑貓大搖大擺走進來！

除了懂得開門，貓咪的本領是深不見底的呢，失敬！失敬！