紅姐由香港 觀塘區移民 來到西雅圖，一直居於離唐人街不遠的半面山坡社區。由於她先生考慮就近工作之故，才搬至另一個社區，加上近年受疫情影響，之間聯繫少了。

兔年大年初一，正在家中看手機 朋友圈，恰見紅姐發布一組圖片，她坐在小飛機看風景。我撥打她電話，她樂呵呵說：「兒子開飛機，新年前帶我和爸爸看風景！」我驚訝地說：「義工梓哥學會開飛機了？」紅姐說：「還記得義工梓哥？」我笑著說：「我與長婆都看好義工梓哥。」紅姐說：「梓哥20歲了，上大學三年級。」

說來已有不短時日了，那些年逢周末都會相約幾個朋友，趕往唐人街老人公寓做義工。某年一天，去幫忙一位人稱長婆的長者做事。紅姐說兒子的爸爸由公司安排出差，兒子尚小，按法律不可以獨自留在家裡，只好讓兒子同來。

一進門，長婆遞來一疊信件，最上面一封是中文信。紅姐的兒子將信接過來，說：「我在唐人街中文學校補習中文，認識字。」長婆說：「長婆的信全由你看，好不好？」她慈愛地又問，「好孩子叫什麼名字？」他很認真地說：「我做義工，叫我義工梓哥吧。」

我們聽了開心大笑。我讚賞說：「 義工梓哥這名字好聽。」

紅姐說，義工梓哥的爸爸愛讀清代文學家吳敬梓的《儒林外史》，至少不下十次。義工梓哥在本地土生土長的，滿月那天，他爸爸想都不用想說：「兒子中文名，就叫梓哥吧。」

聽紅姐最熟絡的朋友說，這幾年，逐漸長大了的義工梓哥，經常主動叫爸爸媽媽做義工。曾有記者採訪義工梓哥，將他當義工的事發在中文報紙。

我說：「 義工梓哥學會開飛機，駕駛飛機帶爸爸媽媽看風景，確實孝順孝心。」紅姐鄭重地說，義工梓哥學開飛機並不是單純孝順孝心，也是來自做義工。

原來義工梓哥有一次做義工，推著坐在輪椅的八旬長者黃先生曬太陽。黃先生緊盯上空的飛機，說有機會坐在藍天看風景多好。

黃先生年輕時由香港移民國外，一晚遇見大風大雨，見一輛小車故障，那司機示意黃先生幫忙，豈料熱心的黃先生遭醉酒駕駛者開車追撞，從此只能坐在輪椅上。

黃先生講得隨意，義工梓哥卻聽者有心。他利用勤工儉學掙的錢，在飛行駕駛學校學開飛機，經四個月學習，順利獲得私人飛行駕照。

紅姐告訴我，義工梓哥說開飛機比開汽車安全，每次飛行都有嚴格的安全步驟和要求。他爸爸也這麼說，可能很多人以為開飛機是有錢人專屬，普通人無法問津。實際上，在美國開飛機和打高爾夫一樣平常，租一架普通飛機，價錢平常人都出得起。

我向紅姐要了義工梓哥的手機號碼，給他打了電話。他內疚地說：「黃老先生要求兒女帶他回香港長住了，我沒機會開飛機帶他飛在藍天看風景。」

我心懷感慨，對他說：「一份心，一份情，你很努力地去做了，無須遺憾。」