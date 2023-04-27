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把肚皮塞進瑜伽褲

〈每日驚艷〉張宏

家裡門口放著一個已經打開的快遞包裹，裡面東西亂塞，打開一看，是女兒網購的瑜伽褲，貼身但充滿彈性。她每星期上瑜伽課時都要穿著，所以訂購幾條。可惜尺碼太大，放著正想退貨。我拿著瑜伽褲，心生一計，這些褲子質量佳、彈性強，何不讓我媽媽試穿一下？

「別開玩笑！尺碼雖大，不至於大肚皮都能塞進去！」女兒怪叫。

「網上不時出現宣傳視頻，一些超級彈力褲，不論肚皮多大都能紮起來，快來試試！」我興致勃勃，很想做一個「褲子實驗」。

馬上請媽媽過來試穿，看來又窄又小的瑜伽褲，彈性強大。拉扯之下，整個圓圓的肚皮竟然真的全部塞進褲子，腰間細了一圈，有如減20磅。「這是最流行的瑜伽褲，穿著上街、買送皆可，別管他人目光，自己開心便好！」我大力讚美，媽媽也非常樂意接受，站在鏡前上下打量，十分滿意。

以往，每逢到了上課日，媽媽與我同往健身室上課，四周的俊男美女皆肌肉發達、身形結實、衣著時尚，令她相形見絀。這天，她既做運動，又穿有型的瑜伽褲，不但有如減肥20磅，更似年輕了20歲。

愛美乃人之天性，穿上漂亮運動衣，做運動也特別有力，媽媽朝著六塊腹肌又邁進了一步。

健身 肌肉 時尚

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