「姑姑，快來救命呀！」五歲姪兒求救，念美術的姑姑立即趕到。

「怎麼了，這次題目是什麼？幾時要交？」姑姑十足像個隨傳隨到的熟手女工。

這個年頭，孩子讀書真不簡單，姪兒不過是念幼兒園高班，學校要求交的功課難度卻很高。上次過年時，學校要求學生交有關農曆新年的習作，結果就讓曾經是美術系高材生的姑姑老貓燒鬚。

是這樣的，姑姑當時以為即使是由她代勞，孩子出貓（作弊）也不能太著跡吧！於是，她花了時間和耐性，指導小姪兒摺了多朵水仙花，然後由她一手一腳創造了一盤水仙花，看上去幾可亂真，美極了！姑姑很有信心姪兒這個習作一定能取得高分。

結果，姪兒的水仙花只是陳列於課室的一角。「能被放在教室很不錯了！」姑姑大喜。誰知嫂嫂嘆了一口氣：「唉，阿仔同學的習作是被放在學校大禮堂呢！」姑姑不服氣：「他們做的是什麼啊？」嫂嫂幽幽地回答：「有人做糖果全盒。」姑姑不屑，全盒又有多特別呢？「人家的全盒是三米乘三米，巨型到要用鋼線吊在半空中呢！還有人做舞龍舞獅、大棵桃花……。」

姑姑大惑不解：「喂喂喂！現在只是幼兒園高班的習作而已，如此大龍鳳又怎可能是五歲小孩的作品？相信就連小孩的爸媽也沒能力做，有可能是Production House的作品呢！」

「姑姑，今次的題目是『我愛運動』！」

姑姑這回立誓要幫姪兒絕地大反擊，她花了兩天兩夜，創造了一個跟姪兒一般高的足球 小將，那個踢球動作十分有動感。

呈交習作那天，學校門外停了多部中型貨車，其中有幾人托出了3D足球場，有球員也有觀眾的，真是蔚為奇觀。