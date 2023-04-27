我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

慢活

〈六合飛翔〉岑逸飛

2014年上映的一部香港電影《點對點》，以社區保育及慢活為主題，由黃浩然執導及編劇，陳豪、蒙亭宜主演，為第38屆香港國際電影節推薦電影。

此片固然瀰漫一片對香港本土情懷的眷戀，但背後其實是宣示「慢活」哲學。今日的香港人實在太「快」活了，意指生活節奏太快，不知不覺遺忘身邊很多美好事物，不懂得欣賞。

劇情講述兒時隨父母移民加拿大、長大後回流香港的設計師黃雪聰（陳豪飾），享受慢活，理念與一般香港人不同。他以童年讀物《兒童樂團》所載的點線遊戲為靈感，在港鐵路線各站入口附近的外牆上塗鴉，以點點圖案留下關於各個港鐵站所在地區對應地標事物的暗示，但可惜沒有人能破解。直至一位剛從長春赴港當普通話教師的曹小雪（蒙亭宜飾），機緣巧合，成功拆解圖案。

「慢活」這個詞，中國從來沒有，它出現於中文世界，只有十多年歷史，從英文翻譯過來。「慢活」這個概念，來自一位蘇格蘭籍的加拿大新聞工作者歐漢諾(Carl Honore)，1967年出生，今年56歲。2004年他寫了《In Praise of Slowness》一書，2005年台灣的中文譯本面世，譯名正是「慢活」。接著「慢活」理念風靡歐洲、日本和台灣，如今全球號稱屬於「慢活」一族成千上萬。

慢活勸導人們放慢生活節奏，讓精神和身心都得到放鬆，「慢活族」提倡慢生活、慢運動、慢閱讀。《慢活》 一書的譯者名顏湘如，「慢活」一詞的始作俑者是她。她是美國南伊利諾大學法文系畢業，曾任電影字幕專職翻譯，現為自由譯者，譯作無數。曾經有一部由妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的《別相信任何人》(Before I Go to Sleep)，中文書譯本，正出自她的手筆。

香港 電影 加拿大

上一則

「鬼地方」作者陳思宏 登洛時書展分享「台灣的聲音」

下一則

櫻花和桃花

延伸閱讀

李家超率議員訪大灣區 促高效合作 立會冀打造創科城

李家超率議員訪大灣區 促高效合作 立會冀打造創科城
澳洲死亡車禍3台人1港人喪命 肇事者3分鐘前才被警攔下

澳洲死亡車禍3台人1港人喪命 肇事者3分鐘前才被警攔下
馬雲 獲聘香港大學經管學院榮譽教授 為期3年

馬雲 獲聘香港大學經管學院榮譽教授 為期3年
香港生育率僅0.8 全球最低

香港生育率僅0.8 全球最低

熱門新聞

黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02
1938年五月，坐落於維也納市公園附近的中國領事館，由何鳳山出任總領事。（洪雯倩．圖片提供）

一萬八千份簽證（上）

2023-04-24 02:02
朱銘刻畫人間百態的《人間系列》與《人間系列－天真時代》共11件作品。(圖／朱銘美術館提供)

朱銘憑「太極系列」打入國際 最初理由竟是為了健康

2023-04-23 10:44

退休後續

2023-04-25 02:00

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬