2014年上映的一部香港電影 《點對點》，以社區保育及慢活為主題，由黃浩然執導及編劇，陳豪、蒙亭宜主演，為第38屆香港國際電影節推薦電影。

此片固然瀰漫一片對香港本土情懷的眷戀，但背後其實是宣示「慢活」哲學。今日的香港人實在太「快」活了，意指生活節奏太快，不知不覺遺忘身邊很多美好事物，不懂得欣賞。

劇情講述兒時隨父母移民加拿大 、長大後回流香港的設計師黃雪聰（陳豪飾），享受慢活，理念與一般香港人不同。他以童年讀物《兒童樂團》所載的點線遊戲為靈感，在港鐵路線各站入口附近的外牆上塗鴉，以點點圖案留下關於各個港鐵站所在地區對應地標事物的暗示，但可惜沒有人能破解。直至一位剛從長春赴港當普通話教師的曹小雪（蒙亭宜飾），機緣巧合，成功拆解圖案。

「慢活」這個詞，中國從來沒有，它出現於中文世界，只有十多年歷史，從英文翻譯過來。「慢活」這個概念，來自一位蘇格蘭籍的加拿大新聞工作者歐漢諾(Carl Honore)，1967年出生，今年56歲。2004年他寫了《In Praise of Slowness》一書，2005年台灣的中文譯本面世，譯名正是「慢活」。接著「慢活」理念風靡歐洲、日本和台灣，如今全球號稱屬於「慢活」一族成千上萬。

慢活勸導人們放慢生活節奏，讓精神和身心都得到放鬆，「慢活族」提倡慢生活、慢運動、慢閱讀。《慢活》 一書的譯者名顏湘如，「慢活」一詞的始作俑者是她。她是美國南伊利諾大學法文系畢業，曾任電影字幕專職翻譯，現為自由譯者，譯作無數。曾經有一部由妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的《別相信任何人》(Before I Go to Sleep)，中文書譯本，正出自她的手筆。