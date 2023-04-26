小孩問：「為什麼一個星期要上課五日，放假就只得兩天，為什麼不能調轉？」

小孩問：「我數過課文有200個字，默書的時候我錯了50分字，每個字扣五分，那麼就得50分不合格了！但是我明明默書190個字，我的字是默錯的19倍，是用哪種比率去計算默書不合格呢？」

小孩問：「為什麼我要上學，這麼麻煩？老師教的東西我在網上學得到，老師沒教的我也學了。」

小孩問：「為什麼我要上學？又有什麼用？長大了可以賺比較多錢？我不需要這麼多錢，爸媽僅自己一個兒子，爺爺奶奶公公婆婆僅自己一個孫，那麼將來他們死了，我就有三間屋子了，那麼我自己住一間，兩間收租，夠花的。」

小孩問：「為什麼爸媽總是不准我看電視，看得多會瞎了眼，但是爸媽就常常不停地看手機 ，那麼難道他們又會盲嗎？」

小孩問：「為什麼爸媽總是逼我叫人，叫得不夠大聲就說沒禮貌，但是又不見大人叫回我？他們最多是『不！』一聲而已啊，還不是一樣沒禮貌。」

小孩問：「為什麼爸媽總是不准我吃霜淇淋和巧克力，做人要學懂自制，但是爸爸喜歡喝啤酒就喝，媽喜歡吃辣就什麼都加辣，又不見他們會自制？」

小孩問：「為什麼爸媽不准我撒謊，但是他們自己就經常撒謊？明明說我誠實說出來就不會罰我的，但是我說了之後，能打還厲害啊！」

小孩問：「老爸在外面跟姊姊聊天，吩咐我不准告訴媽媽；媽在外面買了新包包，又不准我說讓老爸知道，但為什麼他倆總是批評我有心事，卻都不肯說出來呢？」