自從爆發新冠肺炎，香港 人的生活大受影響。最近疫情 穩定下來，防疫措施循序漸進放寬，社會各方面逐漸重拾正軌，相信很快就可以回復疫前狀況，現在是時候檢討一下疫病造成的得與失。

談到失，生命損失當然是最為教人傷痛的。失去家人的人，一定可以感受到疫病為他們帶來的傷害。喪親是無法修補的遺憾，有可能造成長遠的心理創傷。不過論到牽連大部分市民的，恐怕是疲弱的經濟環境。綜觀過去幾年，旅遊業、零售業、飲食業等大受打擊，大量行業從業人員失業。政府唯有派發消費券，刺激消費，幫助大眾度過難關。為了安全，學生留在家中上網課。不少學生反映，難以集中精神學習，降低了學習素質。另外，他們錯過校園生活、社交活動，未能享受全面學習的樂趣。

不過，懷著積極的態度看待疫情，也可以看到它正面的影響，當中最重要的應該是鼓勵了大家互相關懷。

疫症突然侵襲香港，把市民殺個措手不及。上街要佩戴口罩 ，人人搶購口罩，貨物供不應求。那段時間，我跟朋友總是交換有關口罩的資料。朋友圈中要是有人找到購買的門路，立即通知大家。一位朋友剛好到南韓旅遊，她送給我的禮物正是口罩，的確是雪中送炭。更加讓我感動的，就是連身在外地的朋友也幫忙購買口罩，再寄來香港。馬來西亞的朋友駕車到偏遠地區才找到口罩，立刻為我寄來；加拿大那位透過當地華人組織成功買貨，分一部分給我；重慶的朋友求助，我把口罩寄給她。透過口罩，人與人連繫起來，在困難時期互相幫助。

除了口罩，消毒酒精也缺貨。我到診所接受物理治療，跟物理治療師談到買不到潔手液，她二話不說，轉讓一罐給我。有一回我在連鎖藥房見到有潔手液出售，不過每人限購五罐。我正苦惱數量太少，身邊一位女士提出用她的名義為我買來五罐。互不相識，對方仗義拔刀相助，實在難得。

後來市民需要自行進行快速測試，測試棒立即成為搶手貨品，而且售價頗高。我又遇上好心人，一位朋友透過工會購買測試棒，主動出手相助。到了退燒藥缺貨的時候，我有存貨，分贈給有需要的朋友。

在疫情嚴峻時期，防疫物資供應緊張，人們仍然熱心彼此幫助，實在難得。

朋友圈中，要是有人讀到有關疫病的資料，疫苗注射、診治、染病後護理、居家消毒、病癒後休養，諸如此類，都會放到群組分享，讓大家參考。

朋友不幸染病，都會在群組通知組員，每人除了送上慰問，每天問候，還有實際行動。住在患者附近的朋友，親自把食物和日用品送到家門外放下。我丈夫染病時，住在天水圍的朋友提出送物資到我家，我家在屯門，實在不好意思給人製造麻煩。

一場疫病，令人際關係密切起來，正是患難見真情。希望以後大家能夠繼續守望相助，令社會氣氛更加和諧，生活愈加美好。