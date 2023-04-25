孩子的負面行為，往往令爸媽傷透腦筋，但倘若能像神探福爾摩斯般抽絲剝繭，揪出孩子犯激烈行為的元凶，答案大多是出人意表的。

六歲女孩標致精靈，是人見人愛的典型小可愛，但小天使 於每晚八時後，便會變成可怕小魔怪，她會大吵大鬧，嚎啕大哭、尖叫罵人、亂擲東西，情緒失控，極之可怕。

晚上八時後，媽媽會提醒女兒：「準備睡覺，要刷牙。」女兒甫聽見要準備睡覺的指令，便會突然緊張起來，開始鬧彆扭。媽媽企圖把她安頓於床上，給她讀故事書，但讀完一個故事又一個故事，女兒不僅全無睡意，還會無緣無故哭起來。

媽媽累透了，硬要女兒自己睡，小女孩卻會跑到爸媽的房間去吵鬧，來來回回磨蹭至凌晨兩、三點才安靜下來，弄到一家人都睡眠不足而精神差透。

小女孩有天偷偷跟婆婆說：「我要搞清楚爸爸和媽媽是不是在房間睡覺，妳知嘛，如果我不哭，爸爸和媽媽是不會一起看我睡覺。」真相大白了，自從小女孩發現有時爸爸是睡在客廳沙發時，小小心靈是懼怕爸媽會離婚而心緒不寧。

十歲女孩近日經常鬧脾氣，動不動就對準爸媽咆哮，還時常動手打三歲的弟弟，爸媽都傷透腦筋，這是孩子成長的流行毛病嗎？

真相是女孩在學校被同學欺凌，經常被譏笑為「醜八怪」、「死肥婆」，她每天在學校憋滿了一肚子冤屈，回家就不自覺將負面情緒發洩於家人身上。

那為什麼女孩不把欺凌事件告知爸媽？「講了又有什麼用？他們都不相信我說的話。」女孩說。

打從爸媽改變了否定女兒的習慣，凡事都靜心聆聽，給予女兒支持與信任，女兒也鮮少鬧脾氣了。