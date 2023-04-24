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三才

〈六合飛翔〉岑逸飛

三才：指天、地、人。《易經．說卦慱》曰：「是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義；兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦」。

大意是構成天、地、人的都是兩種相互對立的因素，而易學之卦，是《周易》中象徵自然現象和人事變化的一系列符號。

「三才之道」影響深遠。老子的「三生萬物」思想，實質就是三才生萬物的思想。陰陽、四象、五行、八卦、天干、地支、六十甲子就是構建三才語言最基本的符號。

在易學中，講天、地、人的「三才」，這三者其實是發揮協同作用。《易傳．乾文言》的形容「夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。」這裡的一個「合」字，有相應的意思，且三者各有千秋，其比重是否各占三分一?

有鑑於《易經》初爻、二爻屬地﹔三爻、四爻屬人﹔五爻、上爻屬天，人是處於天與地之間，上要頂天，下要立地，比重應該多些，所以或可把三成歸於天，三成歸於地，而人的因素則占四成。

不過這看法到了孟子又有變，因為《孟子．公孫丑下》提及「天時不如地利，地利不如人和」，依據這個排列次序，似乎應是人的因素第一，地的因素第二，天的因素第三，而三者的百分比可能是，人占五成，地占三成，天占二成。

孟子可說是發揚了「人本主義」精神，減輕了坊間將易學賦予神祕主義的色彩，以為人的一生命運是命定的，受天時和地利所支配，忽略了最大的主宰性來自人本身。人固然要善用天時和地利，但這些都是助緣，最大的因緣，畢竟是人的因素，與其問蒼天、問鬼神，不如自我反省，才有得著。

八卦

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