散居於世界各地的好友，能有緣合體共聚吃一餐飯，是多麼難得的事情啊。上趟我們幾位相識數十載的舊同學相聚，不經不覺已是五年前了，期間各自經歷了世紀疫症的折騰，恍如隔世。

舊同學重聚，有說不完的話。那些年，幾個女生吱喳談的話題，都離不開哪個男生帥、哪個男生笨。後來，各自組成家庭後，姐妹們都急不及待分享育兒貼士……料不到今天我們的話題卻會扯到健康去，誰患了什麼病、什麼supplement最幫上忙等，十足像在開壇談健康講座。

面對現實吧，年紀漸長了，身體機能總會出岔子的，怎樣健康的人都會多少中一些狀況，姐妹們切勿驚慌亂陣腳，保持平靜的心境，見招拆招吧。

感謝姐妹們對小妹的鼓勵，黃斑病變無疑是不能輕視的眼疾，但也絕對不是世界末日呢。眼疾竟是不少都市人的大敵，什麼視網膜脫落、青光眼等，在還沒有發覺警訊時，便不經意地在身邊的人響起，還有年輕化的跡象，大家要提高警覺及早求醫呀。

好友相聚的一句流行對白，竟然是：「妳照咗未？我就照咗勒！」她們是指照大腸。腸癌是都市人的熱門殺手，但是可以預防的，飯聚間大家都不介意費唇舌去游說諱疾忌醫的好友快去照腸呢。

然後，話題又扯到膝蓋痛、手指痛、關節 痛等各種痛症去。大家都同意，每天醒來時，發現全身安好，沒有絲毫疼痛的感覺，應該感恩，又賺一天了。

好友突然傷感起來：「我有一對很恩愛夫婦的朋友，某晚丈夫話先睡，太太繼續煲劇，期間聽到丈夫在浴室吹頭的聲音。等到太太入房睡的時候，床上竟然空空如也，原來丈夫倒臥在浴室地上，就離世了。她萬萬想不到，丈夫的goodnight kiss竟是永別之吻。」世事難料，更該珍惜每一天。