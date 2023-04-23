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也談「自助餐」

〈心有所感〉盧威

拜讀作家岑逸飛「自助餐」一文，讓我也熱血沸騰，對自助餐垂涎三尺。我對自助餐的感覺不錯，衝著「隨你吃到飽（all you can eat）」，時不時我也會跟朋友一起去自助餐廳一飽口福。像這樣的自助餐廳在中餐館林立的洛杉磯也有不少，而這裡的自助餐廳大多是福州老闆開的，而且是連鎖店，搶占美國的中餐市場。

自助餐不僅適合老中胃口，也受到老美的青睞。其一，每天有近20種中國菜式，宮保雞丁、咕咾肉、芥蘭牛等老牌中國菜，百吃不厭；再則，麵食點心花色多樣，小籠包、水晶包、糯米雞等十多種任意挑；還有西餐，牛排、香烤豬腳、生菜沙拉，再加上剛出爐的披薩，讓老美和鍾愛吃西餐的朋友笑逐顏開、樂不可支。再說，美味可口的湯就有三、四種之多，雞湯、人參大補湯、奶油湯等應有盡有。

當然，我並不鼓動大家都去吃自助餐，自助餐也會給食客帶來一些意想不到的「負荷」效應。由於自助餐的螃蟹、魚類等海鮮也「敞開吃」，確實吸引不少人無節制地進食，以致不少人漸漸成了「大胃王」。一些貪食者，一進自助餐廳，便肆無忌憚地大口大口把食物往嘴巴裡塞，似乎非得把「本錢」吃回來不可，不知不覺便養成「多吃」習慣，這樣下去，體重不超標才怪。

值得引起注意的是，一般來說，自助餐炒菜時普遍多油，不如普通一般餐廳「開小灶」，放油、加鹽均有「尺度」，不會燒「大鍋菜」。我的朋友阿章是位美食主義者，是洛杉磯一家自助餐廳的常客，身體越吃越胖，是這家自助餐廳「掛了號」的人（即便上了餐廳黑名單，餐廳也不能端茶送客趕客人走）。我平時也喜歡去自助餐廳用餐，由於年事已高，我吃得比較清淡，專挑清蒸魚和蔬菜吃，多吃各種水果，我也心滿意足，一樂也。

說起「自助餐」，不由得讓我想到美國盛行的「大胃王」吃熱狗比賽。自助餐是讓食客「自由自在，自然而然」地擴大胃的儲存量、漸漸向「大胃王」靠攏；而吃熱狗比賽則是用高額獎金或「冠軍」頭銜來刺激人「多吃多占」，把胃越撐越大，成為不可一世的「大胃王」。

吃熱狗比賽是硬撐、沒命地吃，是瘋狂的搏命比賽，非常刺激，在美國一些地方還頗為流行。但我不得不說，這種「吃的比賽」有百害而無一利，弄得不好還要玩出人命來，應警覺。

不知怎地，美國卻時興「吃的大賽」。紐約康尼島舉行的「吃熱狗比賽」尤負盛名。一位男子號稱「熱狗王」，十分鐘竟吞下61根熱狗，贏得冠軍；但在這時「吃熱狗比賽」的背後，卻隱藏了比賽的負面消息。

美國吃熱狗比賽曾多次「吃死人」，在南達科達州舉行的吃熱狗大賽，年僅47歲的美國男子，在吃的過程中爭分奪秒，不慎被噎住，送醫不治釀成悲劇；另一位紐約的20歲女曲棍球運動員，在吃熱狗比賽中，把一根接一根熱狗送進嘴裡，也因梗塞在喉，搶救無效死亡。

這些活生生的慘痛教訓，已經付出生命的代價，難道還不能從驚心動魄、「你死我活」的「進食競奪」中清醒過來嗎？

目前，美國和海外一些城市的「吃熱狗比賽」並無鳴金收兵的跡象。反之，除了「吃熱狗比賽」，現又推陳出新，搞什麼「吃漢堡比賽」、「吃披薩比賽」等，看來都是「大胃王」惹的禍，不能不令人擔憂。

洛杉磯 運動員 康尼島

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