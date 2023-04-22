「病態性囤積症」已不再是陌生的精神病患，患者以長者居多。請不要把這病症貼標籤為窮人病，這並不是基層屋邨的專利，半山豪宅區，同樣也會隱藏著囤積者。

旁人不會明白，好端端一間屋，怎會搞成垃圾屋的骯髒模樣？

有些囤積者的家門已難以開啟了，因為門後有太多雜物把門卡住。猛力將門推開，屋內雜物已層疊至天花板，勉強踩著雜物走進屋裡，陣陣惡臭令人窒息，不曉得囤積者怎能忍受如此惡劣環境？

當事人卻大多不以為然，他們在別人看似垃圾屋的環境裡，仍能揪出狹小的空間生存，晚間可能蜷縮於雜物之中睡覺，至於那個塞滿雜物的洗手間是如何操作的，則是一個謎。

各地電視台都喜歡消費囤積者，曾看過無數類似題材的節目，都是著重於執拾前和執拾後的垃圾屋，是如何大變身。看！清除垃圾後，屋子還原了，多整潔，問題解決了。

這類節目其實都是膚淺之極，囤積者的雜物被一下子徹底清除，但他們的心理狀況卻沒有治療的話，患者的心儼如穿了一個個的洞，需要憑著囤積雜物求填補呢！所以囤積者的行為故態復萌是常見的。

事實上，每位囤積者都可能背負著解不開的鬱結，要幫助他們，就要先付出關懷與體諒。

有婆婆喜歡囤積食物，冰箱裡塞滿了過期已久的食物，打開廚房儲物櫃，撲通跌出了一堆已變硬的包類食物。衣櫃裡、抽屜裡都塞滿了殘餘食物，引來一屋蟑螂、老鼠，極為駭人。婆婆喃喃說：「日本 兵就要打來啦，到時沒東西吃，你就知道。」

又有囤積者憶述年輕時，未婚夫於交通意外中死亡，從此她就再沒有丟棄過東西了，連舊報紙也足足存了40年。