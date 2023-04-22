1949年我隨父親避秦到香港 ，離鄉背井，生活無依，起初靠一點積蓄苟活，約一年多後坐吃山空，終於淪落到三餐不繼的困境。在困境之前，因緣際會，我曾進入何文田附近九龍總商會開辦的小學短時間就讀，校長是會長謝伯昌先生，班老師是北大畢業、終生未嫁的50多歲李蘋老師，因我自小在家鄉讀的是國語小學，在同學中，我的國語說得道地，得到她的關注和愛護，一有機會就叫我到她房間吃美食，我視她如祖母。

有一天她叫我到她房間，打開冰箱一看，放著不少鮮美瓜果，要我把瓜果放入大菜籃，隨她去對街的慈善機構捐獻，我照辦了，隔兩周後，她又叫我做同樣的事，我好奇地問她，為什麼不把買瓜果的錢捐給對方，不就一了百了。

老師回答：「你不懂，其中有原因。有一天我們在牛池灣附近看到一些擺瓜果的攤販，他們多是從東南亞 動亂地區逃出的難民，當我看到一個母親用左手抱著孩子餵母奶，右手舉著秤為客人秤沉重的瓜果，因身體失去平衡，孩子因乳頭滑出嘴而大哭時，我見狀衝過去把孩子搶過來抱，讓她完成交易，她很感謝；這難堪的一幕，使我非常難過，我的眼淚差點流出來；女人是弱者，為母則強的天性太感人了，我把全部的瓜果買了過來，我好高興，這樣可把難民都照顧到了，一毛錢當兩毛錢用，一舉兩得，何樂不為，我後來就繼續這麼做。」

當一個人充滿愛心時，人會顯得特別慈祥，老師當時的神色正是如此，既慈祥又親切，我好敬愛她，我很想上去給她一個擁抱，但我不敢。

約兩個月後，香港颳颱風，掛十號風球，老師受了涼，氣喘老毛病復發入院治療，兩周後竟然不幸辭世，學校為她開追悼會，在她靈前我哭倒在地，比一年前我外祖母在新界病逝還要傷心。

我在香港的生活太窮苦了，我學習魯濱遜漂流記，在港九、新界、澳門 等地四處漂泊、打零工度日，處處無家處處家，每到一地如有跳蚤市場，我都會逛一逛，如遇有小孩瓜果攤販，特別是有色人種，我都傾囊採購，轉送給慈善機構，我希望把老師慈祥愛心帶到天涯海角。

人生一世，不過百年樹人，大家都一樣，值得思量的是，不要空手來空手去，我會把九龍總商會的故事，流傳給我的子孫；生命在乎長度，更在乎厚度。

如今我已年過古稀，我經常要兒孫們帶我逛跳蚤市場，做同樣的事；上個月我生日，兒孫們送了我很多生日禮物，我全部轉送給慈善機構。

我在生日晚宴後，跪下為老師禱告，我告訴老師：「我一生經歷的人事時地物，五花八門，也已船過水無痕，統統煙消雲散，唯有您的慈祥身影長存我心，祝您在天之靈安息……，我難忘的老師！」