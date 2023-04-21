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人的因素

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起「人的因素」，令人想起文革時林彪吹捧毛澤東，提及毛主席有「四個第一」﹕「人的因素第一、思想工作第一、政治工作第一、活的思想第一」。這是林彪於1960年9月，中央軍委擴大會議在北京召開，他在全軍高級幹部會議上的講話提到的。

林彪果然是「擦鞋」甚有道行，此一吹捧深得主席的賞識。毛澤東力加稱讚。林彪講話後將講話速記稿送毛主席審閱，毛主席閱後立即在原件上批示：「四個第一好。」又說：「這是個創造…四個第一就是創造。」

說「人的因素第一」，意味著除了第一，還有第二、第三、第四…；事物形成的因素無盡，佛家說萬緣和合，可謂一言難盡，而老子則簡化為四：「故道大、天大、地大、人亦大。域中有四大，而人居其一焉。」易學說得更簡，稱為「三才」，包括天、地、人。

其實老子的四域，與易學的三才，基本上無大差別，四或三無非是數字遊戲。老子講「道法自然」，那個「道」應是將「天、地、人」這「三才」融合為一的一個複合詞。

而無論是易學或老子，「天、地、人」這三者，是處於一種互為增益的綜效關係。《易傳˙革卦˙彖傳》論改革有「順乎天而應乎人」的說法，那個「天」的含意其實也包括了地，所以應是天、地、人三者的協同作用。

可是毛澤東講「人的因素」，它與天地之間可不是協同關係，他在論述《愚公移山》的名篇，已強調「人定勝天」，後來他呼籲要「戰天鬥地」。文革時《毛語錄》有句最高指示是：「與天鬥，其樂無窮；與地鬥，其樂無窮；與人鬥，其樂無窮！」當全民皆鬥，「人的因素」已不是「第一」，而是「唯一」。

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