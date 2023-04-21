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庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

Tommy vs Tammy

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

甫當上爸媽的那一天開始，我們該努力儲備足夠的心理彈藥，姑勿論未來的成長路上會遇到多少逆境，我們都會陪伴著孩子迎難而上，即使是最龐大的挑戰，爸媽都會承諾不離不棄地支持到底。

話可說得漂亮，但危機當前時，不少爸媽卻會畏縮、會食言，甚至會瞧不起自己的子女。

英國，有位單親媽媽和獨生女兒相依為命，感情極佳。女兒美麗聰敏，畢業於著名大學，她在大企業工作，前途一片光明。25歲的女兒跟年紀相若的男朋友相戀三年，媽媽亦非常認同這一對小戀人。

有天，女兒偕男友跑到媽媽跟前，說有重要事情宣布，並期望獲得她的祝福。「你們是要結婚嗎？」媽媽一臉興奮地問。

「不！」女兒欲言又止，然後抓緊男友的手說：「他以後不再是Tommy了，你叫他Tammy啦！」他們正式宣布，男友決定進行變性手術，變成女兒身。

媽媽的即時反應是如遭雷殛，頓時渾身僵硬，臉頰在抽搐！這個突如其來的消息，遠遠超乎她的負荷能量。

「媽，我愛的是他這個人，不管他是男、是女、是怪獸、是星球人，我都會一樣愛他！」女兒堅定地說。

媽媽傷心欲絕，女兒選了一條崎嶇蜿蜒路，她將來還會結婚生育嗎？他們還有將來嗎？漸漸，她卻開始同情這對非一般的戀人，變性人要經歷無數次繁複而痛楚的手術，經濟和心理均是重大挑戰，而事實上，不少跨性別人士都遭受歧視和欺凌，不少人更像Tammy被家人唾棄而無家可歸呢。

有天，女兒噙著淚說：「我也不能肯定我們有沒有將來，但我是甘心陪伴她走這一段路。媽，很感謝妳的體諒。」

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