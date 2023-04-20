我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

睡覺減肥法

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，女兒參加舉重比賽，嚴格控制飲食以減輕體重，但這只是臨時方法，不能長久。長假期後，往健身室請教虎背熊腰的教練T君︰「放假時大吃大喝，肚腩現形，怎麼辦？」T君打量我一下，笑道︰「其實方法並不難，只需要下定決心做好三件事。」

一、減食量。他再次提示︰「吃進肚子的熱量，必須花幾倍時間去做運動方可耗盡。減肥第一戒條，就是減少食量，八分飽最好，千萬別吃到十成飽！」

二、減澱粉。除了吃得少，還要吃得好，碳水化合物、加工食品會「養大」肚腩，是減肥大敵，但完全戒吃則影響身體機能，可以吃高纖維的碳水化合物，如蔬菜、番薯、豆類等。

三、多做運動。減肥當然要做運動，並且要「雙管齊下」，首先是帶氧運動，每周做150分鐘中等強度的帶氧運動，例如急步走、踩單車等；或者70分鐘高強度運動，例如跑步等。此外，還要做兩天肌肉運動，建立肌肉。

「如果這些做不到，睡覺總做得到吧？」他引述美國《睡眠》雜誌的一項研究，發現40歲以下人士，如果每晚睡覺少於5小時，內臟和皮下脂肪堆積皆會顯著增加；想減肥，先睡個好覺，既可以減輕壓力，又可以減少脂肪累積，一邊睡一邊減肥，十分受用。

肌肉 健身 蔬菜

上一則

「使館之夜」台灣愛樂團演出 展現民主價值與多元藝術

下一則

約三帖

延伸閱讀

賴冠霖私下造型被指撞臉于正 他發憤減肥當帥哥

賴冠霖私下造型被指撞臉于正 他發憤減肥當帥哥
養生／早點鍛鍊肌肉 保障晚年生活品質

養生／早點鍛鍊肌肉 保障晚年生活品質
糖尿病藥成減肥神藥 哪些人可以享受到它的好處？

糖尿病藥成減肥神藥 哪些人可以享受到它的好處？
減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02
山明水秀的十六湖國家公園。（林良姿．圖片提供）

克羅埃西亞美景與美食

2023-04-14 02:02

婚宴

2023-04-12 02:00

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲