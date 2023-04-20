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死屍死時四十四

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日前於復活節假期時前往欣賞電影「死屍死時四十四」，見證座無虛席、全院滿座的盛況，心底有種踏實的奇妙感覺，誰說港產片已死？

無獨有偶，「死」片跟去年另一齣賣座港產片「飯戲攻心」的結構非常相似，兩者都以一個背景為題，然後由眾演員交錯互撞出chemistry(化學效應)來；「飯」片的背景是一座唐樓，而「死」片的背景則是一層新型屋苑的數個單位，不過「死」片去年年中開拍時，「飯」片仍未上映，所以這是純屬巧合而已。

「死」片內容結構所隱藏的公式，在西片頗為流行，首先是突如其來發生了一場風波，眾人想盡辦法隱瞞，卻泥足深陷愈踩愈深，期間發生了連串既驚險又搞笑的情節。這條公式說是容易，但要發揮得淋漓盡致談何容易？「死」片的資深編劇錢小蕙和江皓昕明顯是高手。

年輕導演何爵天挾著首部「正義迴廊」的佳績，已奪得最佳新晉導演獎，令人刮目相看。好囉！香港電影不會後繼無人、青黃不接囉，愈來愈多年輕電影人創出佳績，那就皆大歡喜了。「死」片成功給人清新的感覺，倘若硬要雞蛋挑骨頭的話，片長兩小時若能縮短15分鐘，情節會更緊湊。

導演於選角方面堪稱天衣無縫，演技派有毛舜筠、鄭中基、劉江、黃文慧，偶像派有呂爵安和柳應廷，搞笑派有李尚正和當時得令的楊偉倫，還有百搭的黃又南和余香凝，這個組合是sure win的，有幾場群戲更是看得特別過癮。

記得有位好友突然接到噩耗，她在九龍區一個大廈出租單位竟變成凶宅！原來是隔鄰單位有人跳樓，旋即連累全層八個單位統統被列為凶宅，我看「死」片時，特別有共鳴。

導演 電影 復活節

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