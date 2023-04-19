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雪糕、蛋糕減體重？

〈每日驚艷〉張宏

全家晚飯時，女兒說︰「我快要參加比賽，這幾天只可以吃雪糕、蛋糕和曲奇。」全家人聽了，目瞪口呆。到底什麼比賽竟然要吃這些邪惡食物？難道是增肥比賽？

她得意地笑說︰「其實是舉重比賽，吃這些東西，才可以減輕體重呀！」大家更是莫名其妙，回來研究舉重比賽的文章方知原因。所有選手賽前必須上磅量度體重，大家皆在上磅日盡量減重，一旦達標，其後體重變化則不再計算。未舉重，先減重。

如何可以既減輕重量，又不影響健康？答案就是便便。有一種稱為「Gut Cut」的方法，透過「欺騙」腸道，減少消化系統中的糞便，從而減少3-5%體重，又不影響肌肉力量，吃「不留便」食物其實十分枯燥無味。

幾天前開始吃高蛋白、零纖維的食物。如果每天攝入量為3000卡路里，其中五分之三或者1800卡路里必須來自蛋白質奶昔和杏仁，另外五分之二或1200卡路里則來自低重量的高糖、零纖維食物，有什麼好得過雪糕、蛋糕和曲奇？吃了這些不重、高蛋白、高糖、零纖維的食物，就可以微控體重。

當然，這個吃法很不正常，長久對身體沒好處，只是急就章的「減重」方法。長假過後想回到苗條，其實有辦法，下回再談。

減重 肌肉 蛋白質

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