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稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

權鬥是禍

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起皇室兄弟權鬥的疑案，其中之一便是宋太祖趙匡胤暴斃後，繼位的不是其兒子趙德昭或趙德芳，而是其弟弟趙光義，且趙光義登基後，便流放了其親弟趙廷美，跟著宋太祖兒子趙德昭自殺，趙德芳也離奇病死。由於此類怪異跡象太多，世人多懷疑趙光義是謀殺兄長即位，因而民間有「燭影斧聲」的傳聞。

有關「燭影斧聲」的記載，以僧人文瑩的「續湘山野錄」最為著名。據說宋太祖病重，召太宗入宮，屏退左右。在燭影下，只遙見太宗或離席，或躲離，而且聽到太祖引斧戳地的聲音，當晚太祖即崩殂。此事正史無載，「宋史・太祖本紀」記載：「帝崩於萬歲殿，年五十。」開寶九年冬十月癸丑深夜（976年11月14日），趙光義就在靈柩前即位。

史家多已確證「燭影斧聲」並無其事。宋史專家張蔭麟、聶崇歧、劉子健對「篡弒論」的觀點有所保留，認為太祖之死是猝死。張蔭麟表示，太祖之死因雖不能確斷，「然有一事可以確知者，太宗即位並無正式傳授之法令依據」。

這且不論，若以明朝為例，明太祖朱元璋的長子朱標，被立為太子，但37歲時病死，先於明太祖去世，皇位應由朱標兒子繼承，但朱標長子朱雄英九歲便死，朱元璄死後傳給朱標二子朱允炆，即建文帝，時年21歲，結果發生「靖難之變」，朱元璋四子燕王朱棣篡位，是為明成祖，變成叔侄而非兄弟的權鬥。

但筆者曾在志蓮淨苑觀賞原創崑劇「無怨道」，改編自佛典「十奢王緣」，講述的是十奢王傳位的故事，而他的三個兒子，對皇位竟是互諒互讓，兄友弟恭上行下效，影響至全國，都以忠孝節義為風氣，人民安居樂業。

猝死

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