不得不承認，我並非John Wick的粉絲，對他的認識不多，只知道這位殺手魅力非凡，擁有很多鐵粉。

家中年輕人每次談到John Wick都會異常興奮，給我繪影繪聲講述過去三集的經典場面，比如是那一場戲殺神殺人時，全場觀眾拍掌歡呼等，他說時手舞足蹈。

基於好奇心，我決定跟著年輕人前往欣賞「捍衛任務4」（John Wick 4），豈料立即被潑冷水：「啊？才不要跟妳看的啊，妳怕又要遮眼啦。」本人確實最害怕看暴力廝殺畫面，太殘忍的，我會遮著眼不敢看。

還是看了。躋身於鐵粉之中，有種朝聖的感覺。接近三小時的電影 ，竟然完全沒有冷場，主角遊走於大阪、柏林、巴黎、紐約等，場面classy，演員賣力，娛樂性極為豐富，這張票極之划算啊！

這是一齣百分百男性動作打鬥電影，全場對白不多，都是一句起兩句止的，充分表現男人不愛說話的特性。這齣電影是一群型男挑戰身體極限的傑作，拍動作肯定比拍文戲辛苦得多吧！導演 Chad本來就是個型佬特技人，對打鬥場面的要求特別高是意料中事。殺神基努李維（Keanu Reeves）不負眾望，身手敏捷好看，沒有辜負我們從「生死時速」（Speed）就擁護他至今，這位演員很努力。

電影中最吸眼球的是真田廣之，沒料到62歲的他比年輕英俊時更具魅力。最令我驚喜的是化妝為「金牙佬」的大肥佬角色，原來是型佬武打明星史考特艾金斯（Scott Adkins），他曾經於20年前在香港跟袁和平、成龍合作拍片呢！

電影中有位靈魂人物是不能不提的，他是近日甚具爭議的甄子丹 ，以戲論戲，這位現代盲俠的角色是無懈可擊的，他的瀟灑身手和標準美式英語都是一流演員的示範。