俗語說「兄弟如手足，妻子如衣服」，前一句一般人都會認同，後一句則成詬病，被認為是輕視女性。這話出自《三國演義》第15回，開篇寫張飛因醉酒而失徐州，使劉備妻小都做了呂布俘虜，深感內疚，要拔劍自刎，而劉備則向前抱住他，奪劍擲地並引述古人說的這種兄弟之情。

究竟劉備口中的古人是誰，已無從稽考，但《三國演義》作者羅貫中，生於元末明初，他筆下古人多半是他杜撰，很可能他讀了唐代李華《弔古戰場文》的「誰無兄弟，如足如手」而得靈感，才寫出此一句子。

在現實世界，「兄弟如手足」的例子是否常見？讀中國歷史，圍繞王室鬥爭，涉及兄弟相殘的例子，俯拾皆是。最為人熟知的，莫如唐代玄武門之變。按唐高祖李淵，妃嬪眾多，共有22個兒子，長子李建成、次子李世民、三子李玄霸、四子李元吉，都是竇皇后所生。

能繼承皇位的，應是從四子之中選出一人，然而第三子李玄霸英年早逝，因騎馬時不幸墜馬身亡，享年僅16歲，故皇位之爭落在三子之中。由於太子建成與四子元吉早已結成一黨，而次子李世民雖然跟隨父親征戰，戰功彪炳，但應與皇位無緣。

所謂「玄武門之變」，是唐朝武德9年6月初四庚申日，由唐高祖李淵次子秦王李世民為首的秦王府集團，在唐朝首都長安城太極宮的北宮門─玄武門附近發動的流血政變。

這場政變講述李世民如何埋下伏兵，射殺長兄和親弟，儘管史書大力讚揚李世民英明神武，理應當皇帝，而兩名兄弟怎樣好色貪婪、死有餘辜，但事實擺在面前，這是一宗赤裸裸兄弟之間的權鬥，何來「兄弟如手足」的描述？