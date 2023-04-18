我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

藝人夫妻檔

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

想當年，藝人的私生活普遍都會極為保密，即使有另一半也不敢認，就怕刺激粉絲。時移世易，粉絲都進化了，不僅愛偶像，更會愛屋及烏，不少藝人更大方拍片，將家庭短片上傳公諸於世，大收view數。

勤勞拍短片的藝人夫妻檔有王祖藍和李亞男，這一對的短片風格以搞笑為主，即使王祖藍一臉嚴肅地叉腰教女，依然大收搞笑效果，沒有人會認同這個爸爸是嚴父；太太李亞男跟丈夫非常合拍，絕對是夫唱婦隨的效果。但直覺卻告訴我，這個家庭的真正話事人其實是李亞男；這一對恩愛之餘，更像具默契的生意夥伴，他們賺來的超級豪宅，多麼令人羨慕啊！

另一對不僅會搞笑、且經常跳舞的是蔡少芬和張晉，相信蔡少芬對楊紫瓊的得獎宣言一定非常認同：「若人家說你的盛年已過，不要相信！」這位三孩之母狀態奇勇，蔡少芬那副近乎完美的體態，背後不曉得經歷多少苦頭，應該是長期捱餓的結果吧！

這對年紀相若的夫妻一個熱情、一個較酷，直覺告訴我，蔡少芬愛張晉，比張晉愛她多一些，我也希望這直覺是錯的。

陳豪與陳茵媺這一對愛得如膠似漆，人前人後無不互相眼睛放閃。我個人特別喜歡陳茵媺，她是那種任何婆婆都願意兒子能娶回家的好媳婦，看她笑彎著眼的模樣，任何人都會喜歡看。陳豪看之不厭，愛不釋手，被愛的太太就顯得更美了。這個快樂家庭的三個孩子顏值也超高。

同樣擁有三個漂亮孩子的鄭嘉穎和陳凱琳，也受網民擁戴。這一對俊男美女的組合很好看，也非常合拍，壓根兒看不出雙方年齡差超過20年，他們的一顰一笑，都自然流露著熱熾的愛意，看得人心花怒放。

誠心祝福各夫妻檔，繼續恩愛放閃。

楊紫瓊

上一則

孤身女子泰國迷遊記（上）

延伸閱讀

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕
迪士尼公主走出童話？金髮咖啡廳店員甜美燦笑融化網友

迪士尼公主走出童話？金髮咖啡廳店員甜美燦笑融化網友
張晉拍戲斷腿打石膏 蔡少芬嚇得魂飛魄散

張晉拍戲斷腿打石膏 蔡少芬嚇得魂飛魄散
武打男星張晉爆意外送醫 雙腿出事插鼻導管急開刀

武打男星張晉爆意外送醫 雙腿出事插鼻導管急開刀

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01

婚宴

2023-04-12 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

《老照片說故事》中秋老師

2023-04-12 02:00
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok