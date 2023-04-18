想當年，藝人的私生活普遍都會極為保密，即使有另一半也不敢認，就怕刺激粉絲。時移世易，粉絲都進化了，不僅愛偶像，更會愛屋及烏，不少藝人更大方拍片，將家庭短片上傳公諸於世，大收view數。

勤勞拍短片的藝人夫妻檔有王祖藍和李亞男，這一對的短片風格以搞笑為主，即使王祖藍一臉嚴肅地叉腰教女，依然大收搞笑效果，沒有人會認同這個爸爸是嚴父；太太李亞男跟丈夫非常合拍，絕對是夫唱婦隨的效果。但直覺卻告訴我，這個家庭的真正話事人其實是李亞男；這一對恩愛之餘，更像具默契的生意夥伴，他們賺來的超級豪宅，多麼令人羨慕啊！

另一對不僅會搞笑、且經常跳舞的是蔡少芬和張晉，相信蔡少芬對楊紫瓊 的得獎宣言一定非常認同：「若人家說你的盛年已過，不要相信！」這位三孩之母狀態奇勇，蔡少芬那副近乎完美的體態，背後不曉得經歷多少苦頭，應該是長期捱餓的結果吧！

這對年紀相若的夫妻一個熱情、一個較酷，直覺告訴我，蔡少芬愛張晉，比張晉愛她多一些，我也希望這直覺是錯的。

陳豪與陳茵媺這一對愛得如膠似漆，人前人後無不互相眼睛放閃。我個人特別喜歡陳茵媺，她是那種任何婆婆都願意兒子能娶回家的好媳婦，看她笑彎著眼的模樣，任何人都會喜歡看。陳豪看之不厭，愛不釋手，被愛的太太就顯得更美了。這個快樂家庭的三個孩子顏值也超高。

同樣擁有三個漂亮孩子的鄭嘉穎和陳凱琳，也受網民擁戴。這一對俊男美女的組合很好看，也非常合拍，壓根兒看不出雙方年齡差超過20年，他們的一顰一笑，都自然流露著熱熾的愛意，看得人心花怒放。

誠心祝福各夫妻檔，繼續恩愛放閃。