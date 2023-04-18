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港人包容性

〈太平山下〉劉歡賢

香港是彈丸之地的半島，地狹人稠，但港人心胸開闊，包容性強，世界觀廣，故有「東方明珠」美稱。我居港前後近十年，對港人脾氣了解十拿八穩，沒有車大砲(吹牛、吹嘘)。

香港地處內地邊陲，陸海交接，是進出口國門，地緣形勢複雜，各地人口為了不同目的和需要，進出形式多樣，集散頻繁，成了陸海空交通重要樞紐。

至於社會活動多元、居民治安穩定等，都是治港中心命題，不得有聽偏頗，其中充足人文條件、各族群間彼此和睦相處，尤其重視治安，多年來港人的日常生活大致上一帆風順。

港地港人占大宗，對其他族群包容性強弱，是重要人緣試金石。

港人先天包容本性，後天認知同胞情，歷來比較成熟，人與人相處融洽，是內地各省足以借鏡的一環。

香港外來移民最多的是說潮州話的潮汕人，潮州話難懂難學，白話不地道，與港人語言上有多或少問題，但他們人生經營方式不同，潮人做大生意為主，以茶葉為大宗，其次漁船進出口。

此外，潮汕人喜群居，社交相聚以人多取勝，是一慣生活習慣。港人愛平靜，三三兩兩，一鍾兩件，飲茶傾針，或餐館大排檔大飲大吃，晚覺前，一碗漁生粥，嘆世界，這是港人一般的生活情調。

其次移民較多的是嘉應州，各縣客家人，他們早年因戰亂南逃，一直以書香自居，靠耕讀為生，在港客家人多以木工、滕器為業，工作勤勞，一有錢就寄回鄉下，供子弟讀書。

一個客家女人嫁得再窮，無所謂，如果有個兒子沒唸書，馬上臉紅，抬不起頭來。

人雖窮，但書生多，易得廣州少女青睞，我媽就是港女，港人與客家人也就人來往較多。

至於其他較少移民，還有北佬山東人，他們人高馬大當武警，說半鹹淡白話，大聲喝斥時，人人都驚得聽指揮。

基本上香港各族群安分守法，彼此保持距離，互相尊重，這就是港人的包容性。

香港 移民

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孤身女子泰國迷遊記（上）

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