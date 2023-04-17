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長壽人士的美腿

〈每日驚艷〉張宏

家母年輕時，雙腿修長纖細，穿起裙子婀娜多姿，令人豔羨。但年紀大了，這雙纖瘦美腿卻令我每天都擔驚受怕，恐怕成為「致命元凶」。

隨著家母年紀漸長，身體發福，中間腰腹的位置愈來愈胖。但她懶得走路，雙腿活動量大大減少，肌肉不斷流失，從纖瘦變成皮包骨，有如兩根牙籤頂著一粒大魚蛋。這種身形走路一不小心就會跌倒。

我認識的另一位長者婆婆，有一個特別的習慣，卻足以令她「筋長一寸，壽延十年」。她不論在梳化、飯廳、書房，不論椅子形狀大小，一律盤腿坐上凳子，平時必須盤腿而坐，才舒適自在。這種姿勢當然不太雅觀，但日積月累之下，長者婆婆直至80歲高齡，仍步履穩健，精神爽利，雙腿筋骨柔軟。

相比之下，同齡的公公、婆婆已經雙腿僵硬，步履蹣跚。他們大多只能90度坐著，不能抬腿，遑論高難度的盤腿。每個人45歲後，腿部肌肉率先衰老，年紀大了往往「終極一跌」，跌倒之後，引致各種功能退化，身體愈來愈差。但這位盤腿婆婆，則一直輕輕鬆鬆，開心愉快，從未跌倒過。

所以，強化腿部肌肉、拉鬆筋骨，就是重中之重。長者的「美腿」不必纖幼，最重要是肌肉結實，筋骨柔軟，就是健康長壽的美腿。

肌肉

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