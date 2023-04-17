我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

布施

〈六合飛翔〉岑逸飛

本來「布施」與「施捨」是一對近義詞，兩個詞都含有「施」的意思，單從字面上解釋，沒有多大的差別，但若深究，前者出於佛法，後者多來自世俗。佛家的「布施」，是翻譯自梵文的「檀那」，是菩薩六度之一，包括有財施、法施和無畏施。而所謂「施捨」，主要是財施，沒有法施或無畏施成分。

在佛法傳入中國以前，中文已有「布施」一詞，例如《莊子•外物》：儒以《詩》、《禮》發塚，大儒臚傳曰：「東方作矣，事之何若？」小儒曰：「未解裙襦，口中有珠。」曰：「《詩》固有之曰：『青青之麥，生於陵陂。生不布施，死何含珠為？』接其鬢，壓其顪，儒以金椎挖其頤，徐別其頰，無傷口中珠。」

故事大意是有兩個儒士，要讓盜墓變得心安理得。一次在盜墓時發現墓主口裡有個珠子，就引用《詩經》：輕輕的麥穗，生長在陵陂上，生前不施捨人，死了何必要含珠。然後把珠子偷了。

宋代理學家林希逸認為，文中四句詩可能是莊子自己編的。而詩中「布施」之「布」，是散布、廣布，也是普遍的施與，可稱之為「普施」，基本上與今天的所謂「施捨」，應該分別不大。

事實上，施捨雖然是善事，施者卻往往是以某種居高臨下的身分，當中可能還包含了私心。但佛法的布施是無求的，不可以包藏私利。聖嚴法師說得好：「布施不僅是金錢和物質上的關懷，愛的傳遞才更加珍貴。」而一般的所謂施捨，沒有法施，包括以正法去勸人修善斷惡；也沒有無畏施，即以正法解除別人的怖畏。佛經記載了佛陀曾向毗耶娑列舉了三十三種不清淨、不純淨的布施，帶有功利心，都可視之為施捨，不是真布施。

上一則

台灣愛樂紐約樂評出爐 「熱鬧不失室內樂核心價值」

下一則

時間的抽屜

延伸閱讀

你來

你來
菩薩因緣

菩薩因緣
蓮生活佛新著我家的鬼 萬物有靈論的依附習性

蓮生活佛新著我家的鬼 萬物有靈論的依附習性
損失2290萬 SEPTA打擊逃票 裝設新閘門

損失2290萬 SEPTA打擊逃票 裝設新閘門

熱門新聞

寶釧菜又稱豬母乳、學名是馬齒莧。（本報系資料照片）

庶民野菜（上）

2023-04-10 02:02

小鎮中國城

2023-04-10 02:00

婚宴

2023-04-12 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

《老照片說故事》中秋老師

2023-04-12 02:00

緊盯隨身包

2023-04-09 02:00

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」