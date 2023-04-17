本來「布施」與「施捨」是一對近義詞，兩個詞都含有「施」的意思，單從字面上解釋，沒有多大的差別，但若深究，前者出於佛法，後者多來自世俗。佛家的「布施」，是翻譯自梵文的「檀那」，是菩薩六度之一，包括有財施、法施和無畏施。而所謂「施捨」，主要是財施，沒有法施或無畏施成分。

在佛法傳入中國以前，中文已有「布施」一詞，例如《莊子•外物》：儒以《詩》、《禮》發塚，大儒臚傳曰：「東方作矣，事之何若？」小儒曰：「未解裙襦，口中有珠。」曰：「《詩》固有之曰：『青青之麥，生於陵陂。生不布施，死何含珠為？』接其鬢，壓其顪，儒以金椎挖其頤，徐別其頰，無傷口中珠。」

故事大意是有兩個儒士，要讓盜墓變得心安理得。一次在盜墓時發現墓主口裡有個珠子，就引用《詩經》：輕輕的麥穗，生長在陵陂上，生前不施捨人，死了何必要含珠。然後把珠子偷了。

宋代理學家林希逸認為，文中四句詩可能是莊子自己編的。而詩中「布施」之「布」，是散布、廣布，也是普遍的施與，可稱之為「普施」，基本上與今天的所謂「施捨」，應該分別不大。

事實上，施捨雖然是善事，施者卻往往是以某種居高臨下的身分，當中可能還包含了私心。但佛法的布施是無求的，不可以包藏私利。聖嚴法師說得好：「布施不僅是金錢和物質上的關懷，愛的傳遞才更加珍貴。」而一般的所謂施捨，沒有法施，包括以正法去勸人修善斷惡；也沒有無畏施，即以正法解除別人的怖畏。佛經記載了佛陀曾向毗耶娑列舉了三十三種不清淨、不純淨的布施，帶有功利心，都可視之為施捨，不是真布施。