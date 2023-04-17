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為什麼小孩會哭？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有爸媽憂心忡忡地訴說三歲兒子的狀況：「他從小都愛哭，外出吃飯時哭個不停，見到陌生人當然又是哭。近來少哭了，但就怎樣也不肯叫人，只懂躲在我們背後，弄得我們尷尬極了，以為我們沒家教呢。」

爸媽沒料到我竟然會呵呵笑起來：「哈哈，歡迎加入我們族群！你的兒子跟我的長子小時候簡直是一模一樣呢。」爸媽抓著頭，不明所以。

小兒幼年期是個喊包，動不動就哭。試過帶他跟親友外出去酒樓共膳，他可以哭足全程，結果惟有提前離開，令我們尷尬至極。大概三、四歲左右，哭得少了，以為可以帶他外出跟友人茶敘，他就是怎樣也不肯叫人，只懂躲在我背後，認真失禮至極。

親愛的爸媽們，請讓我以過來人身分給你忠告：切勿責備孩子！他們並非故意跟你搗蛋。這是他們與生俱來的特質，有些孩子是天生對環境因素特別反應敏感，例如聲音、光線、顏色、氣味、衣料質地、冷暖等等。

記得有年家裡裝修，其後兒子每晚都會半夜攬著枕頭跑過來我們房間，嚷著要跟我們睡。若干年後，他才和盤托出。他房間裡的新窗簾布很恐怖，那些圖案像怪獸般向他張牙舞爪。可以想像，當敏感的小孩未懂以言語表達心裡恐懼時，哭便是唯一的出路。

我問兒子為何沒禮貌不肯叫人，他委屈的說：「我不是沒禮貌呀，不過Auntie鼻孔好大，個個睜大眼望住我，好恐怖呀！」我沒想過從孩子的角度看東西，是另一番景象。

兒子幼年時，終於找到解決他外出吃飯時哭的問題，那就是找一間環境幽靜的酒店中菜廳。小孩不停哭，原來是因為嘈雜的環境，令耳朵不舒服呢。

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