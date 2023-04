如果關繼威沒有得奧斯卡獎 ,我對他的印象恐怕將只會停留在他13歲時,與哈里遜福特(Harrison Ford)主演《魔宮傳奇》(Indiana Jones and the Temple of Doom)的童星時代。因為在1984年那時的中文媒體,對任何華裔演員出現好萊塢 電影的報導,都給予非常熱烈的支持和追捧,更何況他還是年少出道,在好萊塢對任何華人面孔的詮釋還脫不開刻板形象之際,他的角色多少證明了某種罕見難得的機會與幸運確實存在。

必須很慚愧地承認,在看完《媽的多重宇宙 》(Everything Everywhere All at Once,又譯《瞬息全宇宙》),直到宣布奧斯卡提名人選之前,我完全沒認出來那位在銀幕前貌不驚人、演技卻絲絲入扣且剛柔並濟的洗衣店老闆是成年後的關繼威,不曾留意追蹤他動向的這些空白年歲裡,我不清楚他到底經歷過了什麼樣的人生,然而,擁有銀幕爆發力且得到極致發揮,並讓很多人為之見證,這場與觀眾的重逢委實觸動人心。

都知道很多成功看似發生在瞬息之間,但背後其實是「多重宇宙」,一言難盡。「倒帶」時刻還能不時讓他人與自己發現活得精采而有高潮,那都算幸運;關繼威從《魔宮傳奇》初闖好萊塢,到《媽的多重宇宙》抱得小金人獎項,前後載浮載沉了38年,顯然「十年磨一劍」這句話,在他面前必須靠邊站。

關繼威20多歲時,赴台灣主演的一齣40集連續劇《大太監與小木匠》,現在網上有人討論與「跪求」詢問哪裡可以觀看或下載,找半天多只見連續劇的片頭曲以及精采片段,倒是被我搜到竟然有DVD在賣,還發現有斯琴高娃跨刀……。

1993年的關繼威風華正茂,該劇片頭主題曲唱著「我被青春撞了一下腰」讓人聽著好生惘然。至於我是怎麼錯過了這齣劇的呢?啊!當年《包青天》在美國的華語電視台熱播,其他和《包青天》打擂台的劇,一概忽略。