「誰──能──代──替──你地位？」

20年一晃而逝，期間也曾乍現過一張張俊臉，可惜除了好看之餘，歌藝卻平凡；歌藝不俗的嘛，唱得又未必跳得（會唱歌又未必能跳舞），跳得又兼顧不了唱的部分，唱得又跳得嘛，卻又不能演。即使是歌、影、視兼備的芸芸藝人當中，我夠膽說，始終沒有一人能媲美一代巨星張國榮（Leslie）的氣質與魅力。

記得數月前，跟一位榮迷好友傾談時，她喜孜孜地告訴我，張國榮前經理人陳淑芬（Florence）將會為他舉行20周年紀念音樂會，大家心裡盡是感激。Florence，感謝你對Leslie盡心盡力的照顧，始終如一，他最信任你，你是最佳的領航人呀！

然後，榮迷好友跟我細數他們一群榮迷，會配合20周年的連串活動，比如是怎樣跟海外榮迷連線等等。這位媽媽說時手舞足蹈，投入得像個稚氣小女孩，我卻不期然鼻酸起來。Leslie，你可會知道有萬千榮迷，即使在過去20年經歷過多少五味雜陳、今天不少人仍要背著養育孩子的重擔，但他們對你的寵愛，卻是絲毫沒有褪色。

「……擁著你，當初溫馨再湧現……。」聽著黎明演繹《當年情》，重溫著螢幕上張國榮那張完美的俊臉，我又鼻酸了！總覺得我們這輩電台DJ是極之幸運的，當年能有幸多次近距離跟張國榮面對面誠意交談。私底下的他不僅全無架子，他還會主動跟你談私事，對人毫無防備，這種率直性格也許在初出道時曾帶給他麻煩，但卻也是我們愛他不變的原因呢！

有年，我和他曾在文華酒店碰上，當時的他已是天王巨星，而我已老早辭掉了電台DJ的工作，什麼都不是，料不到Leslie依舊熱情開朗地跟我相擁，關心問候我一番……。郭富城親述當年為張國榮伴舞時，一代巨星是如何的關懷dancers時，我哭了。