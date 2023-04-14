多年以前追蹤張愛玲的足跡，我曾到香港 一遊，第一站抵達的就是淺水灣。香港女作家亦舒的讀者一定會記得淺水灣，那是亦舒小說 中戀愛男女最愛去的約會地。其實，早在1940年代，張愛玲就把淺水灣當作愛情的港灣。徜徉淺水灣，彷彿將張愛玲的《傾城之戀》重讀一遍。

《傾城之戀》裡有很多對淺水灣的描寫：「上了岸，叫了兩部汽車 到淺水灣飯店……，走到淺水灣，一半是土崖與叢林，卻漸漸明媚起來。許多遊了山回來的人，乘車掠過他們的車，一汽車一汽車載滿了花，風裡吹落了零亂的笑聲。」張愛玲寫得一點不錯，快一個世紀過去，淺水灣的風景還是那麼優美動人。在這裡，香港向我展示了它最安靜優雅的一面，沿海的一面全是酒吧和餐廳，許多遊客坐在窗前廊下喝酒吹海風，一派樂不思蜀癡迷忘返的樣子。這些面向大海的小酒吧，就成了亦舒小說中戀愛男女約會的首選地。亦舒曾說過：「淺水灣是全世界最美的海灘。」

來到位於淺水灣半山腰的影灣園，這座建築遠看像起伏的海浪，不但亦舒小說中男女常會出現在這裡，張愛玲《傾城之戀》裡那一對貌神離合的范柳原與白流蘇就居住於此，那時候此地叫淺水灣飯店。多年以後大導演許鞍華拍攝《傾城之戀》，就在實地來了個實景實拍：那露台餐廳的柚木門窗和地板、雕花的木吊扇，原汁原味地再現了當年的繁華與摩登。據說現在的影灣園是1982年在淺水灣飯店原址建造的，過去的酒店全拆了，慶幸的是張愛玲《傾城之戀》發生地那個露台餐廳得以原樣保存。

我點了一杯咖啡坐下來，淺水灣依舊美麗動人，物是人非的港島還是那麼令人留戀，海風涼涼地吹過來，藍天碧海一望無垠，一溜青山夾出一灣碧藍明靜的海水，沙灘上人如蟲蟻，遠處海面上零散著青青小島和點點帆影，大海一樣碧藍的天上點綴著片片白雲，突然間我就明白了，為什麼女作家總是把戀愛約會地放在這裡？因為優美的愛情需要優美的風景陪襯，亦舒如此，張愛玲亦不能免俗。

影灣園會讓人想起張愛玲的母親黃逸梵，她和她那位美國男友在此居住，張愛玲從港大過來看望過他們。淺水灣飯店一定給張愛玲留下極其深刻的印象，所以才讓它一再出現在小說中。母親對孩子影響最大，黃逸梵出洋後儘管與女兒沒見過幾面，但她照樣全方位影響了張愛玲，比如對海外的嚮往，比如對愛情的執著。

黃逸梵是湖南人，張愛玲的弟弟張子靜說她是「勇敢的摩登女性，兒時裹過小腳，成年後一直穿高跟鞋」。她放棄了上海闊太太的日子，去國外學畫，去阿爾卑斯山滑雪，為謀生創辦過皮件廠，她穿著高跟鞋勇敢地走向世界。張愛玲長大後很少見到母親，在她們母女情感線上，淺水灣是重要的一站。那次到淺水灣張愛玲後來回憶：「母親穿著西洋蓬裙子，和她的美國男友維琪斯托夫挽臂從淺水灣沙灘上走過，男的英俊，女的漂亮，打著洋傘說著英語，宛若電影畫報……。」

張愛玲說得太對了，淺水灣，這片愛情的港灣，大海、藍天、沙灘、島嶼，還有發生在這裡的愛情，全都宛若電影畫報。