去台灣宜蘭旅行，在一家知名日本 料理餐廳，預訂了17道菜的廚師發辦套餐Omakase(無菜單料理)，一開門，精緻小巧的餐廳吧枱坐了另外兩位客人：一位是大約60多歲的年長女士，衣著平實；身旁是一位20至30歲的時髦年輕人，耳戴一粒閃爍耳環，頭染金毛，兩人有說有笑。

我們幾個客人交談起來，他們看似母子，但世事無絕對，我不敢亂問問題，直到女士開口說︰「我兒子喜歡帶我四處享受美食 ，今天一同品嘗日本料理。」我才鬆一口氣，大膽回應說︰「令公子真孝順呢，現在很少年輕人會帶著媽媽一起吃晚餐。」

原來這位兒子是醫護人員，疫情 期間在最嚴重的呼吸科工作，目睹不少生離死別。「經過了三年疫情，他的想法開始改變，覺得要及時犒賞自己，有什麼想吃，馬上帶我來吃。」媽媽說，語氣不免自豪。

母子及時行樂，不但吃，而且吃得好，美食行程到過台北、香港、日本等地；兒子一放假就遍嘗美食，且帶著媽媽一同出動，所以出現了這一對十分特別的組合︰有型的潮人兒子，性格開朗活潑；60多歲的媽媽，家中有大片田地，喜歡栽種植物。

晚飯過後，不但多了一對談得來的朋友，更羨慕這位幸運媽媽，有一位懂得生活的兒子，帶媽媽吃Omakase，一同享受人生。