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前世情人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

女兒是爸爸的前世情人，媽媽沒有異議。

記得女兒五歲那年曾經緊抱著爸爸說：「爹地，我長大以後要嫁給你！」爸爸呵呵大笑，甜上心頭，媽媽卻一臉認真地糾正女兒：「不可以，因為我已經嫁給妳爹地了。」當時女兒瞪大眼一臉怒氣看著情敵的可怖表情，媽媽可是不會忘記的。

女兒從小喜歡親近爸爸、愛爸爸，對媽媽卻充滿敵意，凡事跟她對著幹、駁嘴、吵鬧、態度差、不合作等是日常事。不經不覺女兒已經十歲，愈來愈頑劣叛逆，跟媽媽的關係也越見惡劣，就連爸爸出面充當和事佬，也於事無補。

這個女孩眼中的爸媽，究竟是怎樣的呢？為何她會愛一個、恨一個？

女孩是這樣形容爸媽的：「爹地什麼都允好，媽咪就什麼都說不行！不准！煩死啦！本來爹地准我換新手機，但媽咪就說No！No！No！」

「我爹地人好好，成日笑口常開，又會講笑話，經常引得我笑；但媽咪整天都板著臉，從來都不會對我笑，我講笑話她也都不笑。」

「我最鍾意爹地牽我的逛街，媽咪從來都不會牽我，只會說這麼大的人了還要人牽？媽咪只會牽弟弟、抱弟弟。」

「爹地好公平，不會偏心，就算偏心也都是偏心我，哈哈哈！但是媽咪就肯定偏心弟弟，好似那次弟弟偷糖食，媽咪竟然不罵他而罵我，問我為什麼不阻止弟弟，妳說是不是不公平呀！」

「爹地好關心我，成日會問我有開不開心，有心事要跟他講，但媽咪就只會罵我，用權威壓我。」爸媽親子之道高下立見，與什麼前世情人根本沒關係。

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