今年清明節前夕，我又去拜山。七年前我對「拜山」一詞不解，去了才知道這是廣東地區的說法，指給先人祭祀，就是掃墓。

「拜」和「山」的組合，是沿用古漢語的語意語法。「山」在古漢語裡就有「墳墓」的意思，《古代漢語詞典》解釋「山」的其中一種含義就是墳墓，如古籍《水經注‧渭水三》所說：「秦名天子塚曰山，漢曰陵。」嶺南墓園多在山上，所以就被稱為拜山。拜山拜的不是山頭是墳墓，可理解為「拜於山」。拜山時要燃點香燭，奉香給看管墓地的山神土地，因為山神土地是墓地的守護神。

與「掃墓」、「上墳」、「祭掃」等詞相比，「拜山」就更通俗易懂，形象直觀，有濃郁的地方氣息和鮮明的傳統文化色彩。拜山是廣東人的習俗，但如果認為只在廣東地方才有，那就錯了。早先移民美國的廣東人，不忘自己是龍的傳人，還是遵照故鄉的習俗準時拜山，行孝儀、祭亡靈。

那次我隨親家同去，見識了美籍華裔 的廣東人是怎麼「拜山」的。原來我親家的父母安息在肯西科公墓，在紐約上州 的瓦爾哈拉，靠近康乃狄格州，坐落於一大片蜿蜒起伏的丘陵山坡上，一座座西式的、中式的墓地，在陽光下顯得莊嚴而肅穆。

後來我知道美國總統川普 在競選總統時，說自己是安‧蘭德（Ayn Rand）的粉絲，那位俄裔美籍女哲學家、作家於1982年3月6日因心臟衰竭，逝世紐約，也埋葬於此。可見，這裡是美國一個重要的公共墓園。

那次去時白雪皚皚，春寒料峭，這次來時陽光普照，春意融融。特別的是此回來了9家人，20多個老老少少，頗有人氣；到了先人墓前，兒媳代表我們恭恭敬敬地獻花，以表敬意。接著獻上貢品，燒豬、燒雞、燒鴨，以及廣式糕點和各色水果，琳瑯滿目。

女親家婆婆年紀一大把，親自跪下來虔誠地把貢品切割、擺放，令人敬佩和感動。這時人們圍在墓碑前，恪守拜山禮儀。我在一旁細細觀察，覺得這禮儀的儀式感簡單而隆重，但深入人心，很有影響力，表明人在異國他鄉，可心還是中國心。

我還看到，來拜山的主角是墓主的下一代，和我差不多一樣是頭髮斑白的老人了。他們每逢佳節倍思親，一到清明就拜山，還領來了自己的下一代，無形之中把中國人的習俗帶到海外，得以遺傳和弘揚。

但是，這拜山的意義當然不能為小孩子瞭解，我家兩個孫子和他們的兩個表兄弟，都是十歲以下的小不點，平時一碰到就打打鬧鬧，現場更是追逐嬉戲。大人有自己的正經事情，沒空也不想理會他們，他們就更加來勁，瘋得不可開交。

我倒是十分欣賞他們，讓童心盡情流露，我看這裡的先人也不會責怪他們，也許在冥冥之中看到一群下下一代，如此天真活潑、朝氣蓬勃，不僅感到有趣，而且覺得欣慰和後繼有人，高興還來不及呢。所以，我在一旁觀看他們的生氣和活力的迸發，注意不要在斜坡上奔跑時摔倒，要他們像大人一樣莊重和嚴肅，反而不現實也沒有必要，因為還沒有到認真拜山的年齡呢。

一個半小時後，拜山結束，各自開車離開墓地。我們向先人行了注目禮，彼此珍重道別，約定明年清明再來祭奠，以恪守後人應有的拜山禮節。