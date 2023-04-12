全亞洲最佳的50間食府名單日前公布，其中獲得眾多世界食評家、廚師和飲食界行家推薦，共同選出的全亞洲第一名食府是泰國 曼谷的Le Du，恭喜恭喜。

泰國食府被公認為這次評選的大贏家，除了榜首的Le Du之外，躋身前十名者還有第三名的Nusara、第五名的Gaggan Anand、以及第九名的Sorn；50名之內，上榜9間，成績傲人。

名單甫公布，身邊好友已蠢蠢欲動，準備來趟曼谷美食之旅，逐一品嘗上榜名店，看來要想訂到位子，將會愈來愈困難。

日本食府同樣戰績彪炳，十名之內占了一半，四間位於東京、一間在大阪。

占第二名的竟然是Sezanne，我禁不住呵呵笑起來，這間位於東京站Four Seasons酒店七樓的法國餐廳，筆者剛巧於一個多月前才光顧。記得本人在3月初於本欄評Sezanne時，義無反顧地用上一個英文字「Impeccable(無可挑剔)」，那道晚餐的經驗當然是無懈可擊，環境豪華優雅，每道菜色香味俱全，就連侍應團隊都是個個漂亮、溫柔。Sezanne被選為全亞洲第二名，證明業內人士也跟我意見相近。

不過，有點黯然的是第四名的Den，這家東京食府去年位居榜首，看來要加把勁了；第七名的Florilege則剛巧有位好友極力推薦，這家位於涉谷的食府，已寫在本人將會涉獵的名單裡。

新加坡 食府成績也不俗，占了九間。香港的成績則強差人意，僅有五間上榜，包括占第13名的大班樓。

總覺得這次成績應該與疫情 是息息相關的，大贏家泰國和新加坡都是最先通關、中門大開的地方。