最近的新聞中常常提及「河套區」將會發展創新科技，「河套區」到底是什麼地方？前兩天，終於到訪此地，建築新穎，落戶的全是尖端科技，令人目不暇給。

原來，「河套區」橫跨深、港兩地，位於深圳河以南，是香港 的「港深創新及科技園」，在落馬洲河套區；河的北面是深圳的「河套深港科技創新合作區」，位於皇崗口岸及福田保稅區。原本的深圳河彎彎曲曲，後來經治理河道，把深圳河拉直了，多出來的一片土地就叫「河套區」。

一河兩岸、一區兩園，集中發展科技，大學菁英紛紛到此設立實驗室。

從香港坐車，不到一小時就到了中大剛於福田開幕的深港創新研究院，已經有科研團隊在此進行機械人、感測器、AI 演算法、新型骨科 內植入材料、試劑盒等研究。

「香港人口只有750萬，市場太小，地價超貴，很難將科研做到大規模和產業化；相反，深圳地大人多，但基礎研究不及香港。」同事笑說：「在這個地點合作，絕對是互利共贏。」

以往每當談到香港推動高新科技，一般「文人」總是難以想像，不知道香港有什麼科技強項，如果你有空，參觀一下河套區，就可以看到兩地最尖端的科技正在落地生根，把天馬行空的創科意念化為產品。