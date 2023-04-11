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了解這種生物的特性

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

難得十歲男童願意跟我傾訴憋在心底對爸媽的不滿，我當然樂於與他結為一夥，誠意協助他深入認識「爸媽」這種生物的特性。

「不公平呀！不明白為什麼講大話(吹牛、誇大其詞)是大罪，阿爸、阿媽又罵又罰，但他們講大話就可以！」男童忿忿不平，我卻一開場就語塞。男童說的不無道理，大人其身不正，怎能讓孩子心服口服？

「我明明聽見媽媽和老闆講，自己病了要請假，但一放下電話她就即刻約人打麻將！」我憋著不敢笑。「我阿媽生氣的時候就叫我走，說我反正是街邊撿來的，不是她生的，但婆婆又說我模樣似足阿媽，連鼻尖有顆痣都一樣，怎麼會不是她生的呢？」男童眉頭緊皺。

我認真告訴他，當一個人處在生氣的負面情緒時，往往會噴出誇張不實的惡言，那些話都不該記在心裡，不如試著記住心情愉快時的對白吧。

男童想了想，一臉苦澀說：「真的想不起來，我阿爸、阿媽沒有一句是好話，他們總說『你這麼肥，無女孩會鍾意你，還不減肥』、『你又懶又蠢，我就不信你會考到好成績』、『我不信你小提琴考試會pass』。」

我終於按捺不住笑起來，我告訴他，這是一般爸媽最流行採用的「激將法」，以為可以用反話來激發孩子的鬥志，可是惡言卻反而傷害孩子的自尊心。

「我覺得我阿爸、阿媽根本就不愛我，既然不愛我又為什麼要生我？」男童眼眶閃出了淚光。

我搭著他的肩膊慢慢給他解釋，「爸媽」這種生物是愈看重你，愈處處挑毛病，他們愛你卻不掛在嘴邊，是怕你會被寵壞。行動是最實際的，我輕輕問他：「你每次游完水，你阿媽會不會買你最鍾意的雞蛋仔給你，且專程跨區去買？」男童眨著眼睛，使勁在思考。

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