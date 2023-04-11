香港的回收舊物店。（圖：作者潘健生提供）

從北美回廣州，決定從香港 入境，一來可以探望親戚，二來可以避免在美做核酸既費時又費錢，還擔心超過有效期；在香港停留做核酸，經濟快捷方便有保證，還可以體驗一下經歷幾年疫情 折磨的香港境況。

航班抵港是凌晨，入住時間下午2時，在賓館放下行李，便從賓館所在的油麻地出發，沿彌敦道向北，徜徉這條在世界上有一定名氣的街道。

橫立的商家招牌、廣告，爭相擁擠地佇立於汽車 行駛的馬路上，就像多位明星在舞台爭相占據鏡頭C位，凌亂而繁華。商鋪依然保留老街道的特色，經營的都是各類與市民生活密切相關的食肆、品牌店、金鋪、藥店、小型百貨店；當然還有書局、字畫骨董店、回收一切舊物的回收店，以及私家診所、夜總會，還有號稱「四代老牌、名震世界、料算如神」的「相命館」…

各地風味的小型食肆占比最多，茶餐廳、粵港式粥粉麵店、日式刺身店、麥當勞與肯德基店，餐飲品類繁多。想起今早從酒店出門，轉一個彎即到彌敦道南街邊一間經營粵港早點的外賣店，僅花18港元即購得地道粵港口味的蘿蔔糕、芋頭糕，少有的好味，坐實了香港飲食之都美譽。

時近中午，商店、食肆正在籌備開市，若干商鋪正在清倉大甩賣，10元即有交易，寫出的理由是租期即到，出血益街坊。我估摸可能還有另外一個不願說的理由是，熬不過三年疫情及全球經濟衰退影響，只能「丟劍」結業轉手他人了。

也有已拆除的舊店，內裡磚牆柱墩畢露，還見幾間用蛇皮袋或講究的木板圍蔽起來、正在裝修的，赫見「XX即將耀眼登場，敬請期待」字樣，真是一雞死一雞鳴。

走著走著，不知不覺，發現各類餐飲店開始陸續有人，原來已到公司午餐時間，僅過不到半小時，食肆已坐滿了人，也有口碑好的小店門口食客排起了隊。

雖然3月香港的天氣有點陰濕，煙霧籠罩，但看起來人氣正在恢復，經濟也正在回歸軌道，生活還在繼續，總有人懷抱希望，這讓我的心情好了起來。