當社會出現亂象，最貼切的形容是這個社會有病，而且病情不輕，甚難醫治，希望不是患了癌症 。其病因追溯自一個政府的管治之初，如制度上存有漏洞便會醞釀，一旦遇上惡緣就開始發作，而發病初起時可能是一些抗議，但當權者如果對人民的訴求充耳不聞，政府與人民的溝通出現問題，這是耳病，可能是耳鳴，或是中耳炎，或是耳水不平衡（梅尼爾氏症）。

星星之火，可以燎原，小小抗爭不斷擴大，群情洶湧，這種耳鳴症狀，在中醫來說，多半是痰火鬱結，當局若及時與群眾展開對話，等於讓群眾清火化痰，這樣一來根本不會讓抗議浪潮，升級示威。但如果當局的對策，視群眾的訴求如無物，採取不屑一顧的高姿態，難免令病情惡化。

一旦當局錯判症狀，而且用錯藥。不惜以武力鎮壓，激發眾憤，等於耳病加劇，引發面癱、眩暈等跡象，繼而耳病已轉移到淋巴腺發炎，全身各組織器官都受累，而市民的日常生活不便有如淋巴腺腫脹發痛，很不好受。

若淋巴腺腫大發展至淋巴癌，最早期的症狀是頭頸部、腋窩或腹股溝的淋巴腺腫大，這使我想起頸部有大動脈，是全身要害所在，等於政經集中地區﹔腋窩則離頸部不遠，且面積不大，但敏感度高，有如繁榮地段；至於腹股溝遠離頸部，且是陰暗潮溼之地，容易招惹細菌，顯然極似充滿各色人等和三山五嶽人馬的地區。

良好的社會，希望不會從耳鳴演變成淋巴癌，且看管治當局是大國手還是束手無策的庸醫，因為癌魔末期多半會擴展至骨骼成為骨癌，屆時如要存活就很難了！

癌細胞 之所以可怕，是因為它有一項看家本領，那就是高超的偽裝能力，不可不防！