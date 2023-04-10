校園暴力零容忍是共識，但家長該採取的處理手法，卻是眾說紛紜。

有人認為家長不應過度介入而阻礙子女的成長，有人則反駁：「假若是他的孩子被人打，看他是否冷靜？」

我則認為家長該先深入了解事情始末，然後以彈性的手法處理。比如是孩子在校被不良學生欺凌，孩子力弱又何來能力面對惡勢力，家長當然是該及早介入，與校方商討解決方法。但倘若只屬一般孩子之間爭執的話，家長確實毋須過分緊張而弄巧反拙。

那麼，何時需要插手？何時又該保持沉默呢？這一課同樣是我們當爸媽的該努力學習啊！

當小兒唸初中時，曾經參加籃球隊，每星期一堂一個半小時。我樂得利用這個空檔去超市購物，或跟女性朋友喝茶。那次在接孩子時，有位媽媽走過來我的跟前，一臉木訥地說：「有件事不知道是否跟你說。」

我為之一怔，禮貌的請她儘管說。她隨即怒氣沖沖地吼叫：「你的小孩上星期欺負我小孩呀！」我瞪大了眼，禁不住錯愕，兒子完全沒有給我提過什麼呢！「我的小孩在玩球，你的小孩搶走，然後將球丟到老遠處，害得我小孩要跑去撿球……」我開始認得這位媽媽，每次兒子上課時，她都會在旁全程監視。

「是嗎？那真的對不起，我會問清楚我家小孩究竟發生甚麼事。」其實，我已嘆了半口氣，畢竟孩子沒有打架呀！

「媽咪！媽咪！」這個時候，我的兒子剛跑過來。那位媽媽一臉詫異：「啊？你兒子不是後面那個嗎？」她指著的是我朋友的兒子，很多時候我是會順道載他回家。此刻，更令那位媽媽錯愕的，是我朋友的兒子和她兒子是互相搭著對方的肩膀走出來呀，兩個男孩明顯早已冰釋前嫌呢。

媽媽，出手前應該先弄清楚，「認錯人」多窩囊啊！孩子都放下了，你又何須如此執著？