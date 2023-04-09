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病向淺中醫

〈六合飛翔〉岑逸飛

如今社會傾向「病向錢中醫」，雖是不無道理，好的醫生都是私人執業，收費很貴。有錢有醫，沒錢沒醫，道理很簡單：看醫生要錢，看好的醫生更要錢，吃藥要錢，吃好的藥更要錢。

不過，「病向錢中醫」，畢竟不及「病向淺中醫」。「病向淺中醫」指的是當疾病並不嚴重時就進行醫治，其效果是省時省力，否則當疾病延至病入膏肓才治療，往往為時已晚。這個看法，相信不管中醫或西醫，都會同意。

問題在於，人有惰性，總會認為病情既淺，何須急於一時。又或者會認為，既然病情不重，暫時沒有嚴重地影響生活，目前又沒有生命危險，可以暫且不理，日後再算。這樣的心態，相信相當普及。

從中醫來看，根據《黃帝內經》記載：人的壽命應該有120歲，《聖經•創世記》六章三節也有這樣的記錄：「耶和華說，人既屬乎血氣，我的靈就不會永遠住在他裡面。然而他的日子還可到120年。」可惜現今社會有很多人的生活習慣導致五勞七損，所以才提早報銷。要有健康，就要懂得養生。《黃帝內經》認為，元氣虛弱，邪氣聚集，才是導致疾病的元凶。

如今醫生的角色，已日漸重視預防性治療，為病人提早找出疾病早期的變化。在病情還在潛伏期間找出病灶，大大減少疾病發生的機會，「病向淺中醫」就是這個道理。若患的是癌症，確診後便應爭取盡早醫治，中醫是固本培源、撥亂反正，西醫是先行手術切除並輔以電療和化療，何者為佳，要視乎情況而定。

「病向淺中醫」之難，在於拖延可說是人類的公敵，多少大事不成，皆因拖延之累。人的拖延性與人的意志力有直接關係。

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