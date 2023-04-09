疫情 後三年多沒有離開美國，趁著疫情鬆綁就決定到香港 探親兼過農曆新年，妹夫得了帕金森氏症，妹妹心力交瘁，需要為她減壓打氣。

只是行前，中國政府忽然從零感染封城到大開門戶自由出入，香港人憂喜參半，喜內地客帶動商機及經濟上的利益，憂陽性症狀者可能散播病菌。媒體報導令我舉棋不定，加上之前自己得了頭暈症，見醫生做各種測試才確定沒有大事，頭暈消失，便決定前行。

這次除了與妹妹相聚之外，我還要和兩個沒有見過面、但已經相熟的人相見。

首先是小巫，小巫跟我的緣分是很奇異的，起源於她的電郵誤落在我的電郵上。我們的英文姓名相同，電郵名字相似，只差她的多了兩個小字母。最難以置信的是我們居然同姓巫，都是基督徒，她從小移民到英國，婚後才回香港，種種巧合相同相遇，我們認為是上帝的安排，隨俗稱之為緣。隨後妹妹和她先在香港來往，我們的信息平台自稱為「大中小三巫」。

小巫知道我去香港，一早便預約請客餐聚，在香格里拉酒店豪華的自助餐廳訂座。妹妹、姨甥女和我竟然與小巫在電梯上碰頭，大家都準時到達。她跟我是頭次相見，但馬上就有很溫暖親切的感覺；她清麗端秀、笑容可掬，對於她在職場退休後，能再進修成為心理治療師Therapist 的努力，深為敬佩讚賞。大家在豐盛的午餐中相聚言歡，只恨時間過得太快，還沒有聊夠就散局了，只好希望下次到香港，可以留長一點時間多聚幾次。

第二個我一定要見面的是小鵑，與她又是一段不同的緣。兩年多以前，我在世界日報的一篇「重訪母校」文章，帶來從報社轉來的一封讀者來信，文情並茂述說她也是在小學度過最快樂童年的校友。我們便開始通訊，當年學校每級有兩班，我們是同級不同班，她年紀比較小又文 靜，所以我沒有印象，但我們都記得老師們和一些同學。

在小學三年級的同學中，我只有和遠在瑞典 的麗嫦有聯絡，現在小鵑出現，多了一個三年級的同學，把我和麗嫦樂壞了，於是瑞典、美國、香港的三人很高興聯繫上，大談疫情後要三人同行再訪母校的計畫。

現在我到了香港，自然要開心相聚一番，可惜麗嫦還不敢遠行沒來，而我留香港的時間太短促，就決定為了省時間，我們兩人餐敘言歡就好，返母校就留待下次與麗嫦一起三人再去。

小鵑請我到只限會員的童軍總會餐廳午餐，找了一個幽靜的角落，大家細訴歲月生活，又是時間太短，兩人飯後逛街購物，便又匆匆擁抱道別，相約她來美國探親時後會之期。

我和小巫、小鵑的緣真是難能可貴，深信有緣的人不論距離多遠、時隔多長，時間到了就自然會相聚，親愛見面言歡的，有緣真好！