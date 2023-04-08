香港 發源自一小漁村，歷史古蹟、名勝 風景一點都不少，故事傳說也很多，洪水 橋就是一例。傳說洪水橋原名是「紅水橋」，明朝時，在元朗一帶有一惡霸團夥，欺壓魚肉老百姓，作惡多端，其窮凶惡極的行徑，最終被朝廷派兵圍剿。他們以為山高皇帝遠，負隅頑抗，株連甚廣，屍橫遍野，血流染紅了整條河水，「紅水橋」因而得名。

無巧不成書，洪水橋與我亦有一個故事。

居香港期間，友人邀請我全家去住其粉嶺的別墅。我公司在九龍佐敦道，六歲的女兒在九龍塘一家國際幼稚園就讀，因此有一段時間，我們天天往返粉嶺和九龍，每當經過洪水橋，常停車休息。洪水橋地方很美，花木扶疏，大樹蔽日遮天，涼風習習，旁邊的澗水，從山坡往下，潺潺流到橋下深溝的河裡，夕陽斜照，水霧繚繞。

有一天，我們回家經過洪水橋時，稍停片刻，天黑了，妻兒那天不下車，我有點內急，就走到樹叢隱蔽處了事。回到家，女兒不知為何，竟無端端發高燒，妻子十分緊張，給她服藥和冷敷，一夜不見好轉；第二天，趕緊去沙田威爾斯親王醫院急診，醫生打了針，但是高燒還是不退。

聞訊的親友紛紛前往探訪，眾議紛紜。有人問我路上有沒有在哪裡停車和吃了什麼東西？我說沒吃東西，停車倒是有過，我在洪水橋時內急，下車到樹叢裡了事。有一位年長嬸嬸聽到，竟發出 「啊」 地一聲說道：「洪水橋？那裡是「猛鬼橋」啊！你在那裡隨地屙尿，你有沒有先說聲 「對不住，請借個地方，讓我方便方便？」 我聽得一頭霧水，不知道有那樣的規矩，急問嬸嬸怎辦呢？她立刻指點我要如何如何去做。

按照指示，我馬上去買蠟燭、檀香、金紙和供品，飛車回到那天方便的樹叢；擺好陣勢，點燃蠟燭、檀香並焚燒金紙，跪地叩頭三拜，唸道： 「天靈靈，地靈靈，各方神聖請顯靈。小弟魯莽無知，前天在此有所冒犯，萬分懊悔，今日專程回來賠禮致歉，請多多原諒」。拜完，通知妻子後，我就立刻驅車去醫院看女兒。

當我到達時，妻子高興得向我撲來，說女兒高燒退了，她喜極而泣。我一時也激動得不知說什麼才好，看見女兒活潑的笑臉和親友欣慰的模樣，我熱淚滿眶。

我們兩夫妻、婆婆、姨媽、姨爹、舅舅、師長、同事和好友，好些人兩三天來，全為女兒的高燒不退如坐針氈、憂戚滿懷、無心寢食，精神備受折磨。此時高燒退了，就像陰霾驟然消失，眼前此時此刻雲開日出，一片光明燦爛。

洪水橋的遭遇讓我明白，世上多少事，不能以一般的思維去理解。神靈就在心靈深處，寧存虔誠敬畏。做人處事，務守本份；待人接物，謙卑禮讓，無論身在何處，我當牢牢記住。