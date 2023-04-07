3月1日香港 解除口罩 令，不再強制市民外出時戴口罩，這是生活恢復正常的重要指標，同時增強遊客入境的興趣。當然市民也可以繼續口罩情緣，自由選擇。

不過據我觀察，戴口罩的人仍占多數，以真面目示人的反而成了小眾。強制市民戴口罩幾年間，不少人渴望脫離束縛；尤其是天氣炎熱的時候，大家都投訴臉頰受罪；奇怪的是，到了達成願望的日子，人們卻捨不得拋開口罩。

2月28日晚上，我糾結應否響應法令，結果決定與口罩相守。初時我以為自己會成為異類，忐忑不安，到街上才鬆一口氣，同路人多的是。

我向身邊的「口罩人」做一個簡單調查，加上新聞記者街頭訪問結果，得出結論：香港人普遍擔心新冠肺炎病毒仍然肆虐，有機會受到感染，萬一染病，可能傳染其他人，所以寧願犧牲舒適，保障自身安全；這是一個穩當的做法，愛護自己，也是對社會負責任，消極一點說，就是對防疫 措施信心不足。

如我所料，這一天以後，口罩店門可羅雀，生意一落千丈，我竟然產生幸災樂禍的心理。當時港府推出口罩令，大眾對口罩的需求突然增加，口罩供不應求，價格飛升，就算願意付出高價，也不保證成功買到。

看到在藥房外長得不見盡頭的人龍，還以為是戰地人民排隊領取救濟品。我只好在國外網站購買口罩，甚至託海外朋友幫忙，直到家中積存了一定數量的口罩，才稍為覺得安心。誇張一點說，擔憂口罩不足，甚於開工不足。

可惡的是，騙徒趁機欺騙市民，在網路上貼廣告，聲稱出售口罩，結果當然是收了錢就失蹤；說來慚愧，我也上當！我為了口罩受委屈，對於奸商沒有好感，合乎情理。

解除口罩令後，口罩的價值大跌；早幾天我經過區內的青年中心，見到門外放置了口罩，隨街坊拿走，不用分文。由天之驕子淪落成為孤兒，口罩的經歷算得上大起大落，簡直是傳奇故事。

我檢查一下家中口罩庫存，原來還有幾百個，於是我決定把口罩統統消耗掉，才開始支持港府的新措施；當日求而不得，四出搜購；如今嫌棄它阻礙地方，除之而後快。

要是口罩有靈性，知道自己已成秋後扇，一定會傷心欲絕。我開始懷疑，不脫口罩保護自己只是藉口，真正動機是要理直氣壯地把滯留的口罩用掉，以免浪費金錢。

當了幾年蒙面人，已經把口罩當成衣服一部分，一旦脫下口罩，不禁懷疑少穿了一件衣服，臉上產生空洞洞的幻覺，走到街上，覺得尷尬，出門時還是不自覺的拿出口罩。以真面目照鏡子，自我批評樣子難看，甚至失去自信，還是戴著為上。

經過幾年口罩時光，方發現口罩的另類作用，就是遮蓋醜陋的臉孔，增強自信心。

我遇到幾個脫了口罩的鄰居，竟然認不得人，呆上幾秒鐘，才想起對方的名字、懂得打招呼，為我的「後知後覺」表示歉意，幸好人家不介意，因為我不是唯一有這種反應的人。可以推論，我脫下口罩的時候，別人也不一定立即認得我。

我根據家中存著的口罩的數量，定下脫口罩的日子。趁這段緩衝期，我必須積極護理皮膚，迎接「脫罩日」。