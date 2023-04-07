我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

失職的媽媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

前陣子，網上瘋傳一個小孩在港鐵車廂裡歇斯底里地哭訴，聽者無不心酸難過；不過是大約七歲的小孩（估計是女孩），不應該是天真爛漫的嗎？怎麼會陷入情緒崩潰的漩渦裡？

小孩激動地不停訴說：「我好辛苦呀！我頂不住啦！我忍了好久啦！」究竟小孩過的是怎樣的生活？早晨6時半起床上學、放學隨即補習、趕去游泳班、拉小提琴、跳芭蕾舞、合唱團練歌……，回家仍要馬不停蹄做功課、溫習、練琴……，期間要求休息嘛，就肯定挨罵，打電動玩具是罪、看電視是浪費時間、睡覺是懶惰……。

家長可能會反駁：「香港的孩子，人人都是樣的，不這樣就會落後給人家啦！」然而，終於有小孩熬不住而倒下來了，爸媽能察覺到嗎？

港鐵車廂裡發飆小孩的媽媽，顯然是未能察覺事態的嚴重，她任由孩子發洩，壓根兒沒嘗試安慰她，或者不必說什麼，只須緊緊抱抱她。但這個媽媽態度冷漠得令人心寒，她是慣常一頭栽進手機的世界裡，而疏忽孩子的感受嗎？難怪孩子會罵：「我好辛苦才考上二年班的，不像妳這樣看手機就好了！」

這位媽媽對孩子的哭訴全無反應，鐵石心腸，唯獨當小孩哭訴她在學校沒有朋友肯跟她玩時，媽媽卻立即追問：「怎麼會沒人跟妳玩？」也只關心一個七歲小孩根本沒有能力掌握的事情，卻沒有關心小孩的自身感受，她該問：「在學校沒朋友的感覺，一定非常孤單難受吧，媽媽好明白你的感受呀！」

可憐的小孩卻歇斯底里地對著媽媽說：「妳既然這麼不喜歡我，那我走好了！」

媽媽，這是妳所想的嗎？

手機 游泳 香港

上一則

草間彌生、奈良美智創佳績 富藝斯香港新總部首拍告捷

下一則

疫字鋪（下）

延伸閱讀

美福陽光活動中心慶生會 長者樂開懷

美福陽光活動中心慶生會 長者樂開懷
南加大交響樂團 華人留學生任首席指揮

南加大交響樂團 華人留學生任首席指揮
大華府活動看板╱華裔鋼琴家陶康瑞 8日音樂會

大華府活動看板╱華裔鋼琴家陶康瑞 8日音樂會
幼獅青少年樂團 台灣會館演出

幼獅青少年樂團 台灣會館演出

熱門新聞

坂本龍一曾到台灣宣傳。圖／威視提供

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

2023-04-02 09:08
陳佳蕙∕圖

婦道之事

2023-04-02 02:02
吳孟芸∕圖

後窗的祕密

2023-04-01 02:02
攀附垂掛於樹上的松蘿，與樹是共生關係。（劉崇鳳．圖片提供）

最難是連理（上）

2023-04-03 02:02

愛搬家的美國人

2023-04-02 02:01

凌晨驚鴻

2023-04-03 02:01

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治